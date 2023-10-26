Легендарная группа BLUE на таллиннской сцене. Уже пропели их главную песню, не так ли?
Легенды вернулись! 6-го февраля на сцене концертного зала Alexela выступит легендарная бойз-бэнд 90-х BLUE! „Sorry Seems To Be The Hardest Word“, „One Love“, „All Rise“, „U Make Me Wanna“ и другие хиты культовой и сверхуспешной группы прозвучат с эсонской сцены.
Группа Blue, в состав которой входят Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan e Simon Webbe, - одна из самых успешных британских групп последних двух десятилетий. Образованная в Лондоне в 2000 году, эта четверка продала 15 миллионов пластинок, записала множество синглов номер один в Великобритании, сотрудничала с крупнейшими мировыми звездами, включая Элтона Джона и Стиви Уандера, и завоевала множество наград, включая две престижные премии BRIT Awards в номинациях „Лучший британский прорыв“ и „Лучший британский поп-арт“.
6-го февраля 2024 года, в преддверии Дня Всех Влюбленных, Blue впервые приедут в Эстонию, где дадут долгожданный концерт в Alexela Kontserdimaja.
Sorry Seems To Be The Hardest Word - 145 000 000 просмотров
One Love - 142 000 000 просмотров
All Rise - 126 000 000 просмотров
U Make Me Wanna - 84 000 000 просмотров
Breathe Easy - 64 000 000 просмотров
Билеты уже в предварительной продаже.