Легендарная группа BLUE на таллиннской сцене. Уже пропели их главную песню, не так ли?

Группа Blue, в состав которой входят Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan e Simon Webbe, - одна из самых успешных британских групп последних двух десятилетий. Образованная в Лондоне в 2000 году, эта четверка продала 15 миллионов пластинок, записала множество синглов номер один в Великобритании, сотрудничала с крупнейшими мировыми звездами, включая Элтона Джона и Стиви Уандера, и завоевала множество наград, включая две престижные премии BRIT Awards в номинациях „Лучший британский прорыв“ и „Лучший британский поп-арт“.