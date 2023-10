Легендарная группа BLUE на таллиннской сцене. Уже пропели их главную песню, не так ли?

Легенды вернулись! 6-го февраля на сцене концертного зала Alexela выступит легендарная бойз-бэнд 90-х BLUE! „Sorry Seems To Be The Hardest Word“, „One Love“, „All Rise“, „U Make Me Wanna“ и другие хиты культовой и сверхуспешной группы прозвучат с эсонской сцены.