Юморист Валерий Пономаренко вышел на связь после экстренной госпитализации

Концерт пришлось перенести из-за срочной госпитализации. Теперь же Валерий вышел на связь с поклонниками. Она рассказал, что врачи приняли решение о проведении операции.

Хирургическое вмешательство прошло успешно. Ему провели сложную операцию на сосудах. Сейчас жизни комика ничего не угрожает. Участник „Кривого зеркала“ отметил, что приходит в себя и постепенно восстанавливается. Он поблагодарил персонал больницы за профессионализм.

Меня госпитализировали. Была операция на сосудах, сложная, но делали хорошие профессионалы-врачи. Низкий им поклон. Все прошло хорошо, — рассказал поклонникам юморист.

Пономаренко попросил за него не волноваться. Он заверил, что его окружают стоящие врачи, его здоровье в надежных руках. Валерий отметил, ему нужно некоторое время, чтобы полностью прийти в себя.

Брат-близнец Валерия Александр скончался в возрасте 55 лет в декабре 2022 года. Он долгое время боролся с онкологией. В конце ноября Александр рассказывал, что потерял 20 килограммов из‑за рака желудка и проходил десять курсов химиотерапии.