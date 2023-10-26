Знаменитый цирк Никулина закрывает сезон! В эти выходные в Таллинне пройдут последние выступления под шатром

Давным давно некто, увидев конусообразное сооружение из парусины, где выступали цирковые артисты, прокричал: „ШАПИТО“! Перевести это слово можно было как - колпак. С тех пор название прижилось и плотно вошло в нашу жизнь.

В первую очередь в шапито влюбились американцы: сотни летних цирков путешествовали по дорогам США. Эту любовь вскоре подхватила Западная Европа. Подобный формат быстро набрал популярность за счет того, что сооружение легко разбирается и собирается. Кроме того шатер можно было собрать в любом городе и в любом месте - будь то парк, стадион или просто полянка у дороги.

В Эстонии тоже есть свой передвижной цирк шапито и принадлежит он Виктору Никулину, бывшему артисту Киевского цирка, который живет и работает в Эстонии уже более 15 лет.

Каждый год зрители из разных уголков Эстонии могут посещать замечательные представления с участием артистов из разных стран.

На этой неделе эстонский цирк шапито закрывает сезон 2023 года на парковке у LASNAMÄE CENTRUM. Представление порадует не только новыми номерами, но и кусочком программы 2024 года из шоу „Цирк будущего“ с использованием современных технологичных решений.

Билеты можно приобрести ЗДЕСЬ или на месте в кассе цирка.