„Высохший питон“: Истощенная Волочкова предстала в „змеином“ наряде

47-летняя Анастасия Волочкова активно готовится к своему новому шоу. Артистка буквально живет на репетициях, забывая о сне и приемах пищи. В результате от звезды практически остались одни „рожки да ножки“. Свежее фото балерины заставило поклонников всерьез беспокоиться о ее здоровье, а хейтерам вновь дало повод для насмешек и колкостей.

Анастасия разместила в соцсети снимок, на котором предстала в наряде с анималистическим „змеиным“ принтом. „Я уже с моими репетициями так постройнела, что у меня уже не телосложение, а теловычитание. Много нагрузки. А еда — два вареных яйца всмятку“, — поделилась знаменитость.

Волочкова уже говорила, что ей нравится то, как она сейчас выглядит. Большинство же ее подписчиков не видят в такой стройности ничего привлекательного. „Вы не боитесь голодного обморока от перенапряжения на сцене? Все же нагрузки требуют калорий и энергии“, „Не постройнела, а иссохлась“, „Высохший питон“, — написали фолловеры.

Другим не по вкусу пришелся наряд балерины. „В передачу „Снимите (сожгите) это немедленно“, „Золотая ты наша“, ну что за наряд?“, ’Что за кобра?“, „Какой кошмарный ужас“, „Змей Горыныч“, — написали комментаторы.