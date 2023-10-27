„Богатство Высоцкого“: какое наследство оставил знаменитый актер

Писатель и сценарист Артур Макаров даже назвал точную сумму, которую бард задолжал многочисленным кредиторам - 37 тысяч 800 рублей.

Однако, несмотря на это, у Высоцкого все-таки было что-то ценное. Хотя и долгов хватало.

Загородный дом

Причиной раздора между друзьями и родственниками Высоцкого стал загородный дом, который был построен по инициативе Марины Влади. По словам Валерия Золотухина, Владимир Семенович однажды признался ему, что собирается приобрести дачу за „тысяч за семь“. Однако, по словам Золотухина, Высоцкий уже нашел подходящий дом. В конечном итоге, мечта супругов о уютном гнездышке за городом осуществилась в постройке дачи на участке Эдуарда Володарского, который был сценаристом, драматургом и прозаиком, и находился в поселке Красная Пахра.

Строительство дома было фактически завершено к марту 1980 года, а в июле того же года Высоцкого уже не стало. Этот дом стал предметом судебной тяжбы между вдовой Высоцкого, его наследниками и самим Володарским.

Ситуация усугублялась тем, что никаких официальных прав у Высоцкого на дачу не было. Хотя тот же Володарский несколько раз предлагал Владимиру Семеновичу оформить все официально. В итоге Володарский частично разобрал дом и выплатил детям Высоцкого компенсацию – по 15 тысяч рублей.

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