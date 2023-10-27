Последняя песня „Битлз“ выйдет 2 ноября
Неоконченная песня Джона Леннона „Now and Then“, дозаписанная остальными участниками The Beatles, будет опубликована 2 ноября. Сообщение об этом появилось на сайте группы.
Пол Маккартни и Ринго Старр называли этот релиз „последней“ песней The Beatles. О намерении выпустить ее в 2023 году Маккартни рассказал летом.
В основе „Now and Then“ лежит домашняя демонстрационная пленка Джона Леннона 1978 года, на которой он поет песню под аккомпанемент фортепиано.
После гибели Леннона в 1980 году его вдова Йоко Оно передала участникам The Beatles кассету с несколькими его демо-записями, в том числе „Now and Then“. В середине 1990-х они дозаписали и выпустили две песни оттуда — „Free as a Bird“ и „Real Love“. Они также начали работу над „Now and Then“, но забросили ее по настоянию Джорджа Харрисона; позже Маккартни говорил, что хочет все-таки доделать эту запись.
Помимо новой записи группа анонсировала расширенное переиздание сборников „1962-1966“ и „1967-1970“ („красный“ и „синий“ альбомы); многие песни оттуда будут впервые представлены в пересведённом виде. Этот релиз запланирован на 10 ноября.