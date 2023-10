Последняя песня „Битлз“ выйдет 2 ноября

После гибели Леннона в 1980 году его вдова Йоко Оно передала участникам The Beatles кассету с несколькими его демо-записями, в том числе „Now and Then“. В середине 1990-х они дозаписали и выпустили две песни оттуда — „Free as a Bird“ и „Real Love“. Они также начали работу над „Now and Then“, но забросили ее по настоянию Джорджа Харрисона; позже Маккартни говорил, что хочет все-таки доделать эту запись.