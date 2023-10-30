ФОТО | Сотрудник секс-шопа рассказал о двух самых популярных товарах среди эстоноземельцев

„Самый популярный товар в секс-шопе Hotlips - наша смазка, - рассказывает он. - Все очень просто, это качественная смазка в прозрачной бутылке, на которой написано No1". И она реально хороша, она водорастворимая, она создает средний эффект трения. А это очень важно“.



Чаще всего люди не обращают внимание на то, что они покупают, считает Михаил. „Они приходят в магазин, например в Maxima, берут быстро с полки, спрячут, бабушка на кассе пробивает, толком не смотрят. И на всех смазках обычно слишком жестко написано: „для анала“, „оральный секс““, - описывает мужчина то, как по его мнению, происходит покупка смазки в обычных магазинах. Поэтому основное преимущество их товара в том, что бутылка прозрачная и дизайн максимально простой. Поэтому в этом году она выбилась в топ продаж.