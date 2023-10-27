Тиль Швайгер признался в алкогольной зависимости

Немецкий артист рассказал, например, что однажды приехал на съемки после ночной вечеринки в отеле. Сначала его пытался отговорить от поездки менеджер, однако актёр просто оттолкнул его, потом — сотрудник кинокомпании Constantin и, наконец, собственный сын Швайгера Валентин. Тогда актёр разозлился и на ребенка, заявив ему, что тот никогда не станет ровней отцу. „Это было ужасно для него. Ни один ребенок в мире не хотел бы видеть отца в таком состоянии“, — признался актёр.