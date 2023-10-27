Тиль Швайгер признался в алкогольной зависимости
Актер Тиль Швайгер признался, что злоупотреблял алкоголем во время съемок cиквела „Рискованных гонок“ из-за чего у него начались конфликты со съемочной группой. Его слова передает Bild.
Немецкий артист рассказал, например, что однажды приехал на съемки после ночной вечеринки в отеле. Сначала его пытался отговорить от поездки менеджер, однако актёр просто оттолкнул его, потом — сотрудник кинокомпании Constantin и, наконец, собственный сын Швайгера Валентин. Тогда актёр разозлился и на ребенка, заявив ему, что тот никогда не станет ровней отцу. „Это было ужасно для него. Ни один ребенок в мире не хотел бы видеть отца в таком состоянии“, — признался актёр.
По словам Швайгера, во время съемок он часто выпивал. Алкоголь, добавил артист, стал для него наградой. Сейчас Швайгер проходит лечение у психиатра.
Bild отмечает, что съемочная команда фильма „Рискованные гонки“ на условиях анонимности обвинила Швайгера в неподобающем поведении. По словам сотрудников, актер, будучи в нетрезвом состоянии, теряет над собой контроль и становится агрессивным.