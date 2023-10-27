Ростислав Хаит из „Квартета И“ в 52 года впервые стал отцом

Избранница Ростислава Хаита опубликовала ролик, сделанный еще в период беременности. В кадре Ольга позирует в длинном платье с пикантным вырезом и держит руку на животе. „У нас с малышкой все хорошо. Ее зовут Мира“, — подписала она пост.

Пользователи Сети поздравляют звездную пару в комментариях. „Божечки, какая красота. Радуюсь очень!“; „Наслаждайтесь прекрасным временем“; „Оля, поздравляю с маленьким чудом. Счастья в проживании каждого момента“, — желают подписчики.

Блондинка пока не раскрывает всех подробностей радостного события. Зато похвасталась первым подарком для малышки. Друзья вручили Ольге ползунки от люксового бренда Dior. „Спасибо за эту нежность“, — поблагодарила возлюбленная актера.

При этом звезда „Квартета И“ скептически отзывался о создании семьи. „Очень часто молодые люди, гораздо моложе меня, заводят детей не потому, что они хотят детей, а потому, что так надо. И, как правило, из этого никогда ничего хорошего не вырастает, т. е. иногда вырастает, но по тенденции не вырастает. Но я пока не хочу, захочу — будут. Другое дело, что, если я, когда захочу, уже не смогу, это, конечно, будет плохо. Но это по крайней мере будет то, что я выбрал“, — говорил актер.

Особое отношение у Ростислава и к браку. Много лет артист имел славу сердцееда, бурные романы никогда не подталкивали его к мысли о женитьбе. Однако ходят слухи, что он все-таки тайно сыграл свадьбу с Ольгой. Блондинка оказалась единственной женщиной, с кем Хаит согласился разделить быт.

Пара познакомилась в родной для Ростислава Одессе. Их отношения начинались с простой дружбы, ведь Ольга на тот момент была замужем. Постепенно их общение переросло в романтическое. Союз оказался крепким, влюбленные вместе больше десяти лет.