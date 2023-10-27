ФОТО | Опять за свое: голую Бритни Спирс заснял на пляже неизвестный мужчина

Когда Бритни освободилась от многолетней опеки отца, то впервые за долгое время вздохнула свободно. Певица поспешила вступить в брак с бодибилдером Сэмом Асгари, но недавно их семья со скандалом разрушилась.

41-летняя артистка не стала скучать одна и быстро нашла друзей среди персонала дома или же просто встречных людей. В августе Бритни закатила вечеринку, на которую позвала четырех качков. Мужчины всячески оказывали ей должное внимание и даже целовали ноги. Спирс была в восторге от тусовки и поделилась эмоциями с поклонниками, однако мало кто понял, что она имела в виду.

„Когда вы идете, чтобы встретиться с так называемым „другом“ и едете час ради курицы! Затем вам нужно подождать в машине, а вы хотите пойти в ванную… Я знала, что папарацци были предупреждены, потому что машину, в которой была, я никогда не использовала… Но тогда как за мной следили?“ — писала тогда она.

Сегодня поп-звезда без лишних слов опубликовала в личном блоге фотографию, где полностью оголена. Снимал ее незнакомец, о котором Бритни, разумеется, не стала откровенничать.

К слову, о подобных кадрах блондинка говорила в вышедшей книге. Благодаря им Спирс чувствует себя женщиной и только сейчас как никогда уверена в себе. Ранее отец-тиран всячески издевался над ней, заставляя питаться только курицей и овощными консервами, пичкал седативными средствами, запрещал заводить детей и позволял себе другие ужасы — то есть полностью владел ее телом.

„Я знаю, что многие люди не понимают, почему я люблю фотографировать себя обнаженной или в новых платьях. Но я думаю, что, если бы их тысячи раз фотографировали другие люди, ткнули в них пальцем и выставляли для одобрения других, они бы поняли. Я получаю массу удовольствия от того, что позирую тем способом, как чувствую себя сексуальной и делаю свой собственный снимок“, — объясняла исполнительница.