Джастин Тимберлейк опасается, что мемуары Спирс отразятся на его карьере

„Честно говоря, сейчас еще никто не знает, как Джастин выйдет из этой ситуации. Нужно, чтобы улеглась пыль от газетных заголовков и слов Бритни“, — сказал инсайдер.

По словам источника издания, на данный момент исполнитель находится „на взводе“. Представители музыканта работают сверхурочно, чтобы оградить его от последствий разоблачения. Тимберлейку также страшно из-за того, что фанаты ждут от него реакции на откровения Спирс.

Недавно Бритни опубликовала мемуары „Женщина во мне“. Поп-звезда призналась, что была беременна от музыканта, однако сделала аборт, так как тот не был готов стать отцом. Кроме того, знаменитость обвинила экс-возлюбленного в изменах. Она не стала называть имя любовницы, с которой ей изменил Джастин Тимберлейк из-за того, что сейчас у этой женщины есть семья, и Спирс не хочет причинить ей вреда. Она добавила, что музыкант расстался с ней по СМС.