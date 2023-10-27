Необходимо обменять билет: концерт OKEAN ELZY поменял площадку! Выступление состоится в Alexela
Сообщаем Вам, что по техническим причинам концерт OKEAN ELZY будет перенесен из UNIBET ARENA в Alexela Concert Hall и состоится в тот же день - 7 ноября 2023 года в 19:00 (двери открываются в 18:00).
Все приобретенные билеты будут обменены на новые. Компания Piletilevi свяжется с вами по адресу электронной почты, указанной вами при покупке билетов, чтобы выслать вам новые билеты. Пожалуйста, следите за электронной почтой, новый билет поступит к вам не позднее 6 ноября 2023 года.
* Клиенты, которые приобрели физические билеты в пунктах продаж Piletilevi, пожалуйста, напишите письмо на адрес info@piletilevi.ee не позднее 30 октября, в теле письма укажите идентификационные номера билетов, а в заголовке письма укажите „OKEAN ELZY“. Компания Piletilevi обменяет билеты и вышлет Вам новые.
* Клиенты, купившие билеты в стоячую зону, получат новые билеты в фан зоне концертного зала Alexela перед сценой (фан-билет). Новые билеты вместе с дополнительной информацией мы вышлем на Ваш электронный адрес отдельным письмом.
* Клиенты, купившие билеты в FAN-зону, также получат новый билет в Фан зону зала Alexela и компенсацию разницы в цене в размере 15 EUR/билет. Компенсация будет переведена компанией Piletilevi на тот же счет, с которого была совершена покупка. Новые билеты будут высланы на Ваш электронный адрес отдельным письмом вместе с дополнительной информацией.
* Клиенты, купившие билеты на места, получат новый билет в более высокой ценовой категории. Новые билеты с дополнительной информацией будут высланы на Ваш электронный адрес отдельным письмом.
* Клиентам, купившим билеты в ресторан UNIBET ARENA, будет сделан возврат средств в полном объеме (за исключением комиссии интернет-магазина или пункта продажи). Возврат будет автоматически осуществлен на тот же счет, с которого была совершена покупка. Возврат будет произведен в течение 2 недель после концерта. При желании Вы можете выбрать новые билеты на сайте Piletilevi или в пунктах продажи Piletilevi по всей Эстонии.
Если Вы приобрели страховку билетов, то ее стоимость будет возвращена на тот же счет, с которого была совершена покупка. Эта плата подлежит возмещению как при возврате билетов в ресторан, так и при обмене билетов. Страхование не распространяется на новые билеты.
Внимание! НА КОНЦЕРТ МОЖНО ПОПАСТЬ ТОЛЬКО ПО НОВОМУ ОБМЕНЕННОМУ БИЛЕТУ, ОБМЕН БИЛЕТОВ НА МЕСТЕ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ.
(Билет Unibet Arena не действителен на концерт в Alexela Concert Hall и обмен билетов на месте в Alexela Concert Hall не производится).
Команда организаторов делает все возможное для того, чтобы концерт прошел успешно, а каждый покупатель билетов получил прекрасные впечатления от концерта.
Организаторы приносят извинения за возможные неудобства.
В случае возникновения каких-либо вопросов, пожалуйста, обращайтесь непосредственно к организатору концерта по адресу bcgticket@gmail.com, Deloster Group OÜ.
OKEAN ELZY в рамках благотворительного тура HELP FOR UKRAINE TOUR 2024 - 7 ноября Концертный зал Alexela.