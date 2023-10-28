Выдержит не каждый: самые яркие цитаты из трехчасового интервью Дудя с Викой и Вадимом Цыгановыми

Журналист и видеоблогер Юрий Дудь пригласил к себе на интервью исполнительницу песен „Вагнер“ и „Дайте снаряды“, однако певица пришла не одна, а захватила с собой мужа, продюсера и директора Вадима Цыганова. За три с половиной часа троица успела обсудить, конечно же, многое: музыкальные предпочтения супружеской пары, их религиозные убеждения, мировое правительство, войну, сатанизм и многое другое.

Супруги Цыгановы активно поддерживают войну в Украине и переводят в ее поддержку крупные суммы денег. Исполнительница даже признавалась, что продала дом ради того, чтобы перечислить деньги на нужды армии. В разговоре с Юрием Дудем Виктория рассказала, что уже девять раз выступала перед ранеными и не планирует на этом останавливаться.

Конечно, во время интервью Дудь спросил Вадима, почему тот не пошел на войну сам, хотя в начале конфликта заявлял, что готов записаться в добровольческие отряды. На что Цыганов возразил, что он занимается волонтерством, а воевать ему не позволяет возраст и проблемы со здоровьем.

„Я приехал посмотреть, что там происходит, и как я могу этому помочь. Я объединил волонтерские движения, создал несколько команд“, — рассказал Вадим.

Отдельно продюсер высказался по поводу Аллы Пугачевой. Он сообщил, что в начале 2000-х Примадонна хотела исполнять песню его авторства „Приходите в мой дом“, которую сейчас поет Виктория Цыганова. Но Вадим отказался от работы с Пугачевой.

„Она мне и сейчас неинтересна, и тогда не была интересна“, — сообщил Цыганов.

Кроме того, Цыгановы рассказали о „мировом правительстве“, которое, готовит территорию Украины для переселения на нее части израильтян.

„Мировое правительство решило [зачистить территорию Украины], потому что Израиль не умещается в те границы“, — поделился Виктор. Также он отметил, что у мирового правительства все люди пешки и „нам нужно покаяние“.

Ну а про Европу Вадим и вовсе заявил:

„С той стороны уже поднимается сатанинское знамя, делается новая религия. Европа уже не христианская“.