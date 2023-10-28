Выдержит не каждый: самые яркие цитаты из трехчасового интервью Дудя с Викой и Вадимом Цыгановыми(1)
Maximonline посмотрел за вас три с половиной часа — о сатанизме, мировом правительстве, СВО и покаянии.
Журналист и видеоблогер Юрий Дудь пригласил к себе на интервью исполнительницу песен „Вагнер“ и „Дайте снаряды“, однако певица пришла не одна, а захватила с собой мужа, продюсера и директора Вадима Цыганова. За три с половиной часа троица успела обсудить, конечно же, многое: музыкальные предпочтения супружеской пары, их религиозные убеждения, мировое правительство, войну, сатанизм и многое другое.
Супруги Цыгановы активно поддерживают войну в Украине и переводят в ее поддержку крупные суммы денег. Исполнительница даже признавалась, что продала дом ради того, чтобы перечислить деньги на нужды армии. В разговоре с Юрием Дудем Виктория рассказала, что уже девять раз выступала перед ранеными и не планирует на этом останавливаться.
Конечно, во время интервью Дудь спросил Вадима, почему тот не пошел на войну сам, хотя в начале конфликта заявлял, что готов записаться в добровольческие отряды. На что Цыганов возразил, что он занимается волонтерством, а воевать ему не позволяет возраст и проблемы со здоровьем.
„Я приехал посмотреть, что там происходит, и как я могу этому помочь. Я объединил волонтерские движения, создал несколько команд“, — рассказал Вадим.
Отдельно продюсер высказался по поводу Аллы Пугачевой. Он сообщил, что в начале 2000-х Примадонна хотела исполнять песню его авторства „Приходите в мой дом“, которую сейчас поет Виктория Цыганова. Но Вадим отказался от работы с Пугачевой.
„Она мне и сейчас неинтересна, и тогда не была интересна“, — сообщил Цыганов.
Кроме того, Цыгановы рассказали о „мировом правительстве“, которое, готовит территорию Украины для переселения на нее части израильтян.
„Мировое правительство решило [зачистить территорию Украины], потому что Израиль не умещается в те границы“, — поделился Виктор. Также он отметил, что у мирового правительства все люди пешки и „нам нужно покаяние“.
Ну а про Европу Вадим и вовсе заявил:
„С той стороны уже поднимается сатанинское знамя, делается новая религия. Европа уже не христианская“.
Во время интервью речь также зашла о законах и морали. Виктория напрямую спросила у Дудя, как он отнесется к тому, что его дети будут менять пол по закону? На что Юрий ответил, что если его дети решат поменять пол, будучи уже взрослыми людьми, у него к этому вопросов не возникнет. На что Вадим возразил, что „это против Бога“. А Виктория резюмировала: „Счастье — это жить с частью Бога внутри, найти его. А если человек поменял пол, это бред, болезнь. Бог создал человека по образу и подобию своему. А человек это нарушает, божий закон в первую очередь“.
Кстати, во время интервью, которое проходило не где-нибудь, а в Дубае, внимательные зрители заметили на Виктории туфли Chanel за тысячу долларов, которые сейчас в России купить невозможно.
Стоит отметить, что Вадим Цыганов в беседе с „Абзацем“ раскритиковал интервью, которое у них взял Юрий Дудь.
„Дудь был расстроен очень. Мы хотели побеседовать о душе, а получилась попса с его стороны. Такое ощущение, что мы разговаривали на разных языках. Думаю, он многое убрал. Ему тяжело давался разговор, он не следил за ним и повторялся. Юрий недооценил нас“, — поделился Цыганов.
А Виктория Цыганова в своем телеграм-канале и вовсе сообщила, что интервью с Юрием Дудем сгенерировала нейросеть, поэтому смотреть его не нужно.