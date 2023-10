Тейлор Свифт стала долларовой миллиардершей

Кроме того, недавно фильм о гастролях Тейлор Свифт „Taylor Swift: The Eras Tour“ заработал $96 млн в первые же прокатные выходные в США и Канаде. При этом новая лента Мартина Скорсезе „Killers of the Flower Moon“, которая стартовала в прокат 20 октября, заработала за прошедший уикенд $23 млн в кинотеатрах США и $44 млн в мире.