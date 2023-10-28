Тейлор Свифт стала долларовой миллиардершей
Американская певица Тейлор Свифт стала долларовой миллиардершей благодаря своему гастрольному туру „Eras“. Об этом сообщает TMZ. Сейчас состояние обладательницы „Грэмми“ оценивается в $1,1 млрд.
Тур „Eras“ стартовал в марте и длился все лето, билеты на него были оперативно распроданы.
Кроме того, недавно фильм о гастролях Тейлор Свифт „Taylor Swift: The Eras Tour“ заработал $96 млн в первые же прокатные выходные в США и Канаде. При этом новая лента Мартина Скорсезе „Killers of the Flower Moon“, которая стартовала в прокат 20 октября, заработала за прошедший уикенд $23 млн в кинотеатрах США и $44 млн в мире.
Фильм также стал вторым лучшим пятничным результатом для октябрьского релиза после „Джокера“ ($39,4 млн) без учета инфляции.
После запуска второй части гастрольного тура, предсказывают аналитики, продажа билетов может принести Свифт $2,2 млрд.