Дважды сообщила о смерти папы: вдова Алексея Янина рассказала о пережитой трагедии

Проблемы со здоровьем у артиста начались в 32 года, когда его разбил инсульт. В результате Алексей потерял способность самостоятельно передвигаться и разборчиво говорить. На протяжении восьми лет семья Янина была рядом и боролась за его жизнь. Мама, супруга Дарья и сын Андрей до последнего верили в чудо.

Накануне вдова впервые рассказала, как сообщила сыну о смерти отца. Ужасно осознавать, что это пришлось сделать дважды. Сначала тревожный телефонный звонок раздался 2 сентября, однако через несколько часов выяснилось, что актёр всё ещё жив. Больше двух недель Алексей провел в коме, но так из неё не вышел.

„У нас, к сожалению, был фальстарт… Нас обманули. Это было утром. Ребенок проснулся, я вся в слезах… Я ему сказала, что папы не стало, и мы плакали с ним в обнимку“.

Когда все случилось по-настоящему мальчик был в школе. „Я приехала забрать их с одноклассником, чтобы отвезти в секцию. Понимала, что при однокласснике не смогу ничего сказать. Настроение было ужасное. Но Андрей сам все понял. Спросил: ’’Мам, что случилось? ’’ Я ему говорю: ’’Папы не стало’’“, — делится Дарья.

Сын был на похоронах отца, но они дались ему невероятно трудно. От пережитого шока Андрея спасает плотный график — мальчик занимается музыкой, спортом, много времени проводит с друзьями. По словам Яниной, к психологу они пока не обращались: „Я наблюдаю за Андрюшей, мы с ним много разговариваем. Он очень мудрый мальчик. Многое чего видел с раннего детства, видел, как Леша болел, — это ведь тоже зрелище не для слабонервных“.

Спустя месяц после смерти мужа Дарья нашла в себе силы, чтобы выйти на сцену. Еле сдерживая слезы, артистка исполнила песню „Линии“, которую написала в память об Алексее.

Отметим, изначально вокруг имени супруги Янина было много скандалов — ее обвиняли в спекуляции на болезни актера. Дарья признается, что ей было очень обидно из-за этого. Но позже она поняла: „Невозможно убедить абсолютно каждого. За что мне оправдываться перед кем-то? Перед собой моя совесть чиста, перед Лешей, его родителями и нашим сыном тоже. Я старалась, делала все, что могла“.