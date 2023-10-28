Энрике Иглесиас рассказал о проблемах в отношениях с Анной Курниковой

Время от времени в СМИ появляются новости о неверности Энрике, имеющего миллионы поклонниц по всему миру. Однако певец верен Анне. Порой в их отношениях возникают проблемы, но они быстро решаются.

„Когда мы встретились, она была из мира спорта, но мы поняли друг друга. Она знала, на что похож мой мир. Я вроде как знал, на что похож ее мир. Это понимание очень помогло. Мы просто начали понемногу сближаться и становились вместе все сильнее и сильнее.

Ты учишься по ходу дела. У тебя бывают хорошие времена, бывают плохие времена, и если ты сможешь пережить плохое, у тебя наступят действительно хороший период. Многие люди говорят: „О, я знаю, что это именно тот человек, с которым я собираюсь провести остаток жизни“. Я отчасти согласен с этим высказыванием, но в то же время ты никогда не знаешь, куда тебя заведет жизнь и что может случиться“, — разоткровенничался 48-летний исполнитель.

Сегодня Энрике считает себя заботливым отцом. Вне гастролей и съемок он с удовольствием проводит время с наследниками.

„Когда я забираю их из школы — а у них плохой день, или кто-то из них плачет, или они ссорятся, — спрашиваю: „Ребята, какая ваша любимая песня?“ И кто-то один начинает петь, а потом к нему присоединяются остальные, — и это так мило! Я просто наслаждаюсь текущими моментами. Я наслаждаюсь каждым Божьим днем. Когда уезжаю, очень скучаю по ним. Но они все еще недостаточно взрослые, чтобы отправиться со мной в турне. Я люблю тишину, быть в своей тарелке перед выходом на сцену. Мне не нравится, когда за кулисами творится много безумия“, — отметил артист.

Напомним, знакомство Иглесиаса и Курниковой произошло в начале нулевых во время съемок клипа Escape, в котором спортсменка сыграла возлюбленную артиста. После этого молодые люди не расставались. Сегодня Анна занимается воспитанием детей, бытом и очень редко делится подробностями личной жизни.