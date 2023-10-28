ВИДЕО | ТОП-5 самых ожидаемых фильмов последних месяцев 2023 года
2023 год стремительно заканчивается. И для киноманов это отличная новость: в преддверии наградного сезона выходит сразу несколько громких премьер с претензией на „Золотой глобус“ и „Оскар“, да и просто потенциальных хитов. Delfi.lv собрал самые ожидаемые релизы последних месяцев года.
Капитан Марвел 2
(с 8 ноября)
Продюсеры Disney продолжают активное расширение кинематографической вселенной Marvel, несмотря на кризис жанра супергероики и слабые сборы прошлых фильмов в прокате. „Капитан Марвел 2“ станет первым большим кроссовером пятой фазы МКВ. Главная героиня — бывшая военнослужащая Кэрол Дэнверс (Бри Ларсон), которая становится неофициальным лидером „Мстителей“ после ухода Капитана Америки (Крис Эванс). Вместе с Кэрол за защиту планеты Земля в новом фильме будут отвечать мисс Марвел (Иман Веллани) и Моника Рембо (Тейона Паррис). Авторы также обещают появление Сэмюэла Л. Джексона в роли Ника Фьюри, главы секретного подразделения „Щ.И.Т.“.
Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах
(с 17 ноября)
Мир антиутопии „Голодные игры“, основанной на одноименном литературном цикле Сьюзен Коллинз, продолжает жить — правда уже без Китнисс Эвердин. Действие „Баллады о змеях и певчих птицах“ развернется за несколько десятков лет до событий „Сойки-пересмешницы“. Главный герой — молодой Кориолан Сноу (Том Блит), будущий диктатор Панема, который постепенно приходит к государственной власти. Авторы фильма также коснутся темы непростых взаимоотношений с Люси Грей Бэрд (Рэйчел Зеглер), простой девушки из 12-го Округа, которая должна стать участницей 10-х Голодных игр.
Наполеон
(с 24 ноября)
Пока производство сиквела „Гладиатора“ стоит на паузе, сэр Ридли Скотт готовит для зрителей другую эпохальную историческую драму. Фильм с говорящим названием „Наполеон“ расскажет о жизни печально известного французского офицера Наполеона Бонапарта. Главную роль в „Наполеоне“ исполнит Хоакин Феникс, его супругу Жозефину сыграет Ванесса Кирби, знакомая зрителям по шестой части „Миссия невыполнима“. По словам создателей, в „Наполеоне“ будет как минимум шесть батальных сцен.
Вонка
(с 13 декабря)
Новый фильм режиссера „Приключений Паддингтона“ Пола Кинга расскажет предысторию Вилли Вонки, владельца шоколадной фабрики из знаменитой сказки Роальда Даля. Приквел, получивший название „Вонка“, является свободной фантазией авторов на заданную тему и к оригинальному источнику никакого отношения не имеет. Главную роль в картине сыграл Тимоти Шаламе, его экранными партнерами выступили Салли Хокинс, Роуэн Аткинсон и оскароносная Оливия Колман. Известно, что в фильме предусмотрено несколько музыкальных сцен, композиции к которым были написаны Нилом Хэнноном из группы The Drive Comedy.
Аквамен и Потерянное царство
(с 20 декабря)
Спустя пять лет после выхода первого фильма Warner Bros выпускает сиквел „Аквамена“, получивший подзаголовок „Потерянное царство“. Этот фильм, вероятно, станет последним в серии фильмов с участием персонажей „Лиги справедливости“ Зака Снайдера. Новый глава DC Studios Джеймс Ганн намерен переосмыслить супергеройскую киновселенную, а также запустить новые картины с участием Супермена, Бэтмена и других. Судьба Аквамена при этом остается неизвестной. Режиссером „Потерянного царства“ вновь выступил Джеймс Ганн. Действие картины сосредоточится на противостоянии Артура Карри (Джейсон Момоа) некой древней силе, которая готова поработить Атлантиду.