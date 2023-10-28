ВИДЕО | ТОП-5 самых ожидаемых фильмов последних месяцев 2023 года

Капитан Марвел 2

(с 8 ноября)

Продюсеры Disney продолжают активное расширение кинематографической вселенной Marvel, несмотря на кризис жанра супергероики и слабые сборы прошлых фильмов в прокате. „Капитан Марвел 2“ станет первым большим кроссовером пятой фазы МКВ. Главная героиня — бывшая военнослужащая Кэрол Дэнверс (Бри Ларсон), которая становится неофициальным лидером „Мстителей“ после ухода Капитана Америки (Крис Эванс). Вместе с Кэрол за защиту планеты Земля в новом фильме будут отвечать мисс Марвел (Иман Веллани) и Моника Рембо (Тейона Паррис). Авторы также обещают появление Сэмюэла Л. Джексона в роли Ника Фьюри, главы секретного подразделения „Щ.И.Т.“.

Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах

(с 17 ноября)

Мир антиутопии „Голодные игры“, основанной на одноименном литературном цикле Сьюзен Коллинз, продолжает жить — правда уже без Китнисс Эвердин. Действие „Баллады о змеях и певчих птицах“ развернется за несколько десятков лет до событий „Сойки-пересмешницы“. Главный герой — молодой Кориолан Сноу (Том Блит), будущий диктатор Панема, который постепенно приходит к государственной власти. Авторы фильма также коснутся темы непростых взаимоотношений с Люси Грей Бэрд (Рэйчел Зеглер), простой девушки из 12-го Округа, которая должна стать участницей 10-х Голодных игр.

Наполеон

(с 24 ноября)

Пока производство сиквела „Гладиатора“ стоит на паузе, сэр Ридли Скотт готовит для зрителей другую эпохальную историческую драму. Фильм с говорящим названием „Наполеон“ расскажет о жизни печально известного французского офицера Наполеона Бонапарта. Главную роль в „Наполеоне“ исполнит Хоакин Феникс, его супругу Жозефину сыграет Ванесса Кирби, знакомая зрителям по шестой части „Миссия невыполнима“. По словам создателей, в „Наполеоне“ будет как минимум шесть батальных сцен.

Вонка

(с 13 декабря)