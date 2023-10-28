ГАЛЕРЕЯ | Десятки трусиков и лифчиков летели на сцену: в Таллинне с полным солд-аут прошел концерт группы „Нервы“

Поклонникам пришлось изрядно подождать выхода популярной украинской рок-группы „Нервы“, ведь певцы вышли на сцену только ближе к десяти вечера, вместо заявленных 20:00, однако долгое ожидание не холодило пыл фанатов и это не помешало артистам зажечь гостей вечера так, что на сцену помимо цветов и плюшевых игрушек десятками летели женские трусики и лифчики.

Было горячо, шумно, весело и очень душно – доблестные охранники раздавали бутылки с водой со сцены, чтобы как-то сгладить ситуацию. По сообщению очевидцев какой-то девочке стало плохо, но ее оперативно вытащили из толпы.

Душевным и теплым моментом вечера стало сделанное молодым мужчиной предложение руки и сердца свей девушке! В честь этого события только и специально для них со сцены от группы „Нервы“ прозвучала песня.

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