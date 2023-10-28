Арнольд Шварценеггер: "Я был бы отличным президентом США“(6)
Арнольд Шварценеггер — человек, который знает, чего хотят люди. Он приехал в Лондон рекламировать свою новую книгу „Будь полезен: Семь инструментов для жизни“ и дал большое интервью Би-би-си.
Когда я спрашиваю, не означает ли продолжающаяся забастовка актеров, что мне придется самому произносить его самые известные фразы, вроде „Я вернусь“ из „Терминатора“, он не сдерживается.
„Забастовка актеров запрещает рекламировать свои фильмы, но уж эти фильмы я могу не рекламировать“, — протестует он.
Даже в свои 76 лет Шварценеггер — не тот человек, с которым можно спорить о тонкостях требований профсоюза актеров.
Мы расположились на соседних скамейках в тренажерном зале, снимая интервью для программы BBC Breakfast в центре тренажерного зала Guardians, расположенном на Парламент Хилл Лидо, и были предоставлены сами себе. „Тренажерный зал лучше, чем у меня был сегодня утром в Claridge’s“, — восторженно восклицает он, намекая, что сегодня уже попотел на тренировке.
Мой оператор Питер написал на хлопушке „Арнольд Шварценеггер“ и, повернувшись к нему, обеспокоенно спрашивает: „Скажите, пожалуйста, я правильно написал ваше имя?“.
Могу подтвердить, что даже самому Шварценеггеру требуется целых две секунды, чтобы проверить правильность написания своего имени. Он поднимает глаза и улыбается: „Да“.
Интервью можно начинать.
Книга
Арнольд Шварценеггер приехал в Лондон рекламировать свою новую книгу „Будь полезен: Семь инструментов для жизни“. Удивительно, но она нравится даже тем, от кого этого не ждешь. Газету The Guardian нельзя заподозрить в любви к политикам-республиканцам, но в ее рецензии говорится: „Руководство по улучшению, которое действительно работает“.
Рецензент Los Angeles Times был менее восторженным, отметив, что написана книга неважно, но при этом признал: „Стал ли я заниматься спортом немного интенсивнее после прочтения этой книги? Конечно“.
И именно на это надеется Арнольд („Он предпочитает чтобы его называли Арнольд, а не Арни“, — предупредил нас его охранник перед приездом), выпуская эту книгу.
В книге семь глав с названиями вроде „Работай до упора“, „Никогда не думай о малом“ и „Закрой рот и открой разум“.
„Идея книги заключается в том, чтобы люди стали более успешными“, — поясняет он.
„Я никогда не мечтал о том, чтобы стать мотивационным спикером или писать мотивационные книги, потому что, когда я рос, все, чего я хотел, — это стать самым мускулистым мужчиной в мире“, — говорит семикратный победитель конкурса „Мистер Олимпия“ и четырехкратный „Мистер Вселенная“, а затем добавляет: „А еще сниматься в кино и зарабатывать миллионы долларов“.
Однако после двух десятилетий успешных фильмов, среди которых „Конан-варвар“, „Близнецы“ и „Правдивая ложь“, у него появились новые мечты и новые цели. „Люди действительно нуждались в мотивации и обращались ко мне за ответами. Они восхищались тем, чего я добился, а я увидел, что в этом есть потребность, и так появилась эта книга“, — говорит он.
„Нам нужно не только помогать себе, но и получать помощь извне. Мне всегда не нравится, когда люди говорят мне: „Вы — идеальное описание self-made man (человек, добившийся всего самостоятельно). Я это ненавижу, — повторяет он. — Я не хочу, чтобы кто-то думал, что может все сделать сам. Нам всем нужна помощь“.
Далее следует длинный, длинный список людей, без помощи и вдохновения которых, по словам Шварценеггера, он бы не справился. Это и Рег Парк, культурист из Лидса, снимавшийся в фильмах 1960-х годов о Геркулесе, и 5,8 млн человек, голосовавших за него на выборах губернатора Калифорнии от республиканцев — пост, который Шварценеггер занимал дважды.
„В книге я объясняю, что все мы должны обращаться за помощью, и как только вы это осознаете, вы также осознаете тот факт, что вы также должны помогать другим людям“, — добавляет Шварценеггер.
Помощь другим — это то, чем Шварценеггер занимается последние три десятилетия: от участия в Специальных Олимпийских играх до пожертвования 1 млн долларов во время пандемии и званого ужина в начале октября в стиле Октоберфест, который позволил собрать 7 млн долларов для его программы внешкольных клубов.
Судный день по-настоящему
Однако Шварценеггер хочет, чтобы люди знали, что он пережил и серьезные падения.
„Были огромные поражения и огромные потери“, — делится он, а затем рассказывает о проигранных соревнованиях по бодибилдингу и о провалившихся в прокате фильмах.
„Были и личные потери, например, мой брак“, — продолжает он.
Книга не вдается в подробности внебрачных связей, включая беременность няни семейства, которая привела к его разводу с племянницей Джона Кеннеди Марией Шрайвер. Обо всем этом он рассказал в своей автобиографии 2012 года „Вспомнить все“. Однако в новой книге рассказывается о том, как он поднимался на ноги после того, как, по его словам, „мир вокруг него рухнул“:
„Нужно нести ответственность за эти ошибки. Нельзя взять и обвинить в этом кого-то другого. Возьмите на себя ответственность за эти ошибки, извлеките из них уроки, а затем вернитесь и станьте лучшим человеком“.
Несмотря на все свои достижения, Арнольд Шварценеггер никогда не станет президентом США.
Согласно американской Конституции, чтобы занять этот пост, нужно быть урожденным гражданином США. Шварценеггер родом из австрийского города Таль, где он прожил до 19 лет.
„Я чувствую, что из меня получился бы отличный президент, — говорит он, не выказывая ни капли сомнения в своих силах. — Но в то же время я чувствую, что все, чего я добился, было сделано благодаря Америке“.
„Америка дала мне столько возможностей, а американский народ был настолько отзывчив, что принял меня с распростертыми объятиями. Там не было никого, кто помешал бы мне добиться успеха. Поэтому хотя я и не могу баллотироваться в президенты, я не собираюсь жаловаться на это“, — объясняет он.
При этом похоже, что Шварценеггер не оставил надежды однажды занять высший пост в стране: „Ну да, есть Конституция. Нам безусловно нужна иммиграционная реформа, чтобы это изменить. Но будет немного эгоистично, если я пойду и попытаюсь изменить закон“.
Его не радует президентская гонка между Джо Байденом и Дональдом Трампом в следующем году. „Я просто надеюсь, что Америка сможет найти молодую кровь“, — говорит он.
„Потому что, на мой взгляд, немного странно, что сегодня идет борьба между людьми, которым по 70-80 лет, а не между людьми сорока-пятидесяти лет или, может быть, даже моложе, и у них есть шанс получить эту безусловно великую работу“.
Кино
Шварценеггер явно по-прежнему любит мир кино, с энтузиазмом рассказывая о разных предстоящих проектах.
Последним фильмом, который он посмотрел в кинотеатре, был „Барби“, который он охарактеризовал как „блестяще сделанный“. Если бы фильм снимали в 80-х, пожалуй, из Шварценеггера мог бы получиться хороший Кен, говорю я. „В этом персонаже есть с чем работать“ — с энтузиазмом соглашается он.
Я также спрашиваю, почему закончилась эра больших звезд, которые одним своим именем могут сделать фильм успешным. Вспомните Шварценеггера, Сталлоне, Брюса Уиллиса в 1980-х годах.
„Надеюсь, мой зять Крис Пратт этого не услышит“, — смеется Арнольд. Его дочь Кэтрин вышла замуж за звезду фильмов „Стражи Галактики“ и „Мир Юрского периода“.
„Однако вы правы, — соглашается он. – Звезды кино, которых раскручивают сегодня, в гораздо большей степени основаны на названии франшизы. Они становятся звездами, потому что играют Бэтмена, Супермена, Чудо-женщину, а не потому, что на них держится весь фильм“.
„Каждые 10-20 лет в индустрии развлечений все меняется“, — заключает он.
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