Шоубиз
29.10.2023, 07:26

Умер звезда сериала „Друзья“ Мэттью Перри

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Мэттью Перри
Мэттью Перри
ФОТО: Phil McCarten | Scanpix

Умер американский актер Мэттью Перри. Об этом, ссылаясь на источники в полиции, пишут LA Times и TMZ.

Перри было 54 года. Тело актера обнаружили в ванной в его доме в Лос-Анджелесе днем 29 октября. Причина смерти Перри пока неизвестна. По словам источника LA Times в правоохранительных органах, полицейские не обнаружили следов насилия.

  • Мэттью Перри известен по роли Чэндлера в сериале „Друзья“.

  • В 2022 году Перри выпустил автобиографию „Друзья, любовники и большая ужасная вещь“. В книге актер рассказывает о своей актерской карьере, романтических отношениях и о многолетней алкогольной и наркотической зависимости.

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