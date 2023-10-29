29.10.2023, 07:26
Умер звезда сериала „Друзья“ Мэттью Перри(10)
Перри было 54 года. Тело актера обнаружили в ванной в его доме в Лос-Анджелесе днем 29 октября. Причина смерти Перри пока неизвестна. По словам источника LA Times в правоохранительных органах, полицейские не обнаружили следов насилия.
Мэттью Перри известен по роли Чэндлера в сериале „Друзья“.
В 2022 году Перри выпустил автобиографию „Друзья, любовники и большая ужасная вещь“. В книге актер рассказывает о своей актерской карьере, романтических отношениях и о многолетней алкогольной и наркотической зависимости.