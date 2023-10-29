„Это не мы“: чета Цыгановых утверждает, что не общалась с Дудем

„Люди, не смотрите это! Это всё сделала нейросеть, позже узнаете. P.S. Это правда не мы, нейросеть и технологии deepfake…“ — пытается убедить поклонников Цыганова. И прикрепила к своему посту ссылку на интервью. Видимо, чтобы точно не смотрели.

Вадим Цыганов заявил, что у пары начались неприятности из-за публикации интервью, поэтому они решили последовать примеру Иосифа Пригожина: тот назвал фейком аудиозапись телефонного разговора, в котором он ругал российскую власть. „На нас пошли накаты от власти, и мы решили воспользоваться тем, что помогло Пригожину, — написать. Пусть разбираются с нейросетью“, — сказал Цыганов.

Продюсер также утверждает, что его жена внесена в некий „черный список“, из-за чего сорвалось запланированное на одном из государственных телеканалов поздравление с юбилеем (28 октября Вике Цыгановой исполнилось 60 лет). „Я начал разбираться, у журналистов спросил. Оказывается, Вика Цыганова в „черном“ списке. То есть мы боремся с врагами, с сатанистами, значит, с нами борятся враги России. Ведь Вику невозможно обвинить в том, что она против России. Ну, если закрывают ее, значит, закрывают враги России. Мы так подумали. Поэтому написали прямо сегодня про нейросеть“, — заявил Цыганов.

Некоторые пророссийские издания и подписчики даже растерялись: не то верить утверждению „правда не мы“, не топравильно понять, что „написали про нейросеть“ — это не более чем „написали“, не то просто посмеяться.

За сутки после публикации интервью Цыгановых на YouTube набрало более 2,8 млн просмотров. Как несложно догадаться, после „антирекламы“, которую дала сама певица, это число только увеличится.