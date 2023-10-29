„Историки моды ничего не понимают в политике“: Александр Васильев „подколол“ Надежду Бабкину(8)
Зимой прошлого года передача „Модный приговор“ исчезла с телеэкранов, — напоминает „СтарХит“. Надежда Бабкина и историк моды Александр Васильев много лет вели шоу вместе, но после российского вторжения в Украину оказались по разные стороны баррикад.
Надежда Бабкина заняла пророссийскую позицию. А 64-летний Александр Васильев был далеко не в восторге от войны. Несмотря на разницу во взглядах, по словам Бабкиной, ведущие все еще общаются, но в разговорах предпочитают не касаться острых тем. „Я поддерживаю с ним связь, у нас нет разногласий. Он со мной на политические темы не разговаривает, потому что знает, это не его ума дело. Мало того, это и не моего ума дело, но у меня есть позиция“, — отметила она в одном из недавних интервью.
Певица также уточнила, что предлагала коллеге высказываться осторожнее и держать язык за зубами. Похоже, Александра Александровича оскорбило заявление 73-летней артистки. Телеведущий ехидно прокомментировал слова Надежды Георгиевны. „Она совершенно права. Историки моды в политике не могут разбираться. В ней могут разбираться только певицы. Вот так и процитируйте: историки моды не понимают ничего в этом, а певицы понимают всё“, — сказал он.
Стоит отметить, после закрытия шоу „Модный приговор“ Надежда Бабкина быстро нашла новые проекты, а Александр Васильев остался не у дел. Историк моды считает, работать в России ему мешает некая высокопоставленная дама. „Я провёл расследование. Мне сказали, что это какая-то женщина, отвергнутая мной в верхах власти, теперь мстит“, — уверен он.