„Историки моды ничего не понимают в политике“: Александр Васильев „подколол“ Надежду Бабкину

Надежда Бабкина заняла пророссийскую позицию. А 64-летний Александр Васильев был далеко не в восторге от войны. Несмотря на разницу во взглядах, по словам Бабкиной, ведущие все еще общаются, но в разговорах предпочитают не касаться острых тем. „Я поддерживаю с ним связь, у нас нет разногласий. Он со мной на политические темы не разговаривает, потому что знает, это не его ума дело. Мало того, это и не моего ума дело, но у меня есть позиция“, — отметила она в одном из недавних интервью.