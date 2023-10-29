Мистика? Последнее прижизненное фото Мэттью Перри сделал на месте будущей смерти

Всего шесть дней назад папарацци запечатлели артиста около популярной в Лос-Анджелесе гамбургерной Apple Pan вместе с другом. В этот же день Мэттью сделал свой последний пост в социальных сетях: по странному стечению обстоятельств им стал кадр из того самого джакузи, где его нашли мертвым. „Теплая вода бурлит вокруг тебя — тебе хорошо?“ — подписал тогда актёр атмосферный снимок. Сейчас же он смотрится куда более мрачно, а понимание, что он был сделан на месте будущей смерти, даже шокирует.