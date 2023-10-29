Мистика? Последнее прижизненное фото Мэттью Перри сделал на месте будущей смерти(4)
Новость о смерти любимого многими Чендлера из сериала „Друзья“ стала для них настоящим шоком. Пока фанаты культового ситкома горевали, журналисты нашли фото последнего публичного выхода Мэттью Перри, — сообщает Super.
Всего шесть дней назад папарацци запечатлели артиста около популярной в Лос-Анджелесе гамбургерной Apple Pan вместе с другом. В этот же день Мэттью сделал свой последний пост в социальных сетях: по странному стечению обстоятельств им стал кадр из того самого джакузи, где его нашли мертвым. „Теплая вода бурлит вокруг тебя — тебе хорошо?“ — подписал тогда актёр атмосферный снимок. Сейчас же он смотрится куда более мрачно, а понимание, что он был сделан на месте будущей смерти, даже шокирует.
Как сообщает издание TMZ, незадолго до смерти актер два часа играл в пиклбол, после чего вернулся в свой особняк в престижном лос-анджелесском районе Пасифик-Палисейдс и отправил своего помощника с поручением. Когда ассистент вернулся, то обнаружил Перри без сознания в джакузи и около 16:00 по местному времени позвонил в 911. Приехавшие на место сотрудники службы экстренной помощи зафиксировали остановку сердца — никаких запрещенных веществ или признаков насильственной смерти обнаружено не было.