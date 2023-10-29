Вот и сказочке конец: Моргенштерн признался, что не любил экс-жену

Поклонники пары были уверены: история любви Дилары и Моргенштерна обязательно будет иметь счастливый конец. Но, прожив в браке несколько месяцев, супруги разошлись. Вопреки всем заверениям, им даже не удалось остаться в хороших отношениях.

„Я зассал ответить ей „нет“. Она сделала мне предложение, я боялся ей отказать. Дороги назад не было. Мы организовали свадьбу. Ни она, ни я не хотели этого. Но чего-то мы далеко зашли. Я просто пил каждый день. Мы почти не ругались, просто существовали вместе. Надо уметь говорить „нет“. Из-за того, что я не смог, потерял столько нервов, денег, времени. И самое главное — счастья. Все это время я понимал, что это не то, чего я хочу“, — откровенничает теперь 25-летний рэп-исполнитель.

С Диларой Моргенштерн оставался лишь потому, что боялся строить другие отношения. „Мы с ней много раз говорили о разводе, но все равно оказывались вместе. Не понимаю, почему так получалось. Не люблю себя в этот период времени. Наверное, все упирается в жажду ласки, любви и страх — а вдруг я не найду больше такого человека, который даст мне все это“, — продолжил артист.

Испытывая внутренние противоречия, музыкант обратился к психологу. Но помощь неожиданно получил вовсе не от него. „Пацаны — лучшие психологи. Они помогли мне посмотреть на наши отношения со стороны. Я все понял, у меня открылись глаза. И я все перерубил. Набрался смелости и пообещал пацанам, что все ей скажу. Приехал к ней и сказал, мол, все… Мы не остались с ней друзьями. Если увидимся, подходить не буду, но поздороваюсь“, — отметил Моргенштерн.