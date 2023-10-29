Чешский священник напал на хеллоуинские тыквы

Пастор Яромир Смейкаль из чешской деревни Курдейов выходил из своей жилой пристройки, когда увидел перед церковью вырезанные и украшенные к Хеллоуину тыквы. Он счел их сатанинскими символами и начал действовать решительно. Не желая оставлять их рядом с освященной землей, он стал пинать их и в течение двух дней разломал все тыквы.

„Произошло столкновение двух миров: религиозного и светского. Когда я вышел из церкви в воскресенье вечером, то увидел перед нашей освященной землей многочисленные символы праздника Хеллоуин, который был рожден современным миром, очарованным язычеством. Я действовал в соответствии с моей верой и долгом быть отцом и защитником для детей и разрушил эти символы. Только на следующий день я узнал, что поделки — часть общественных мероприятий и сделаны детьми“, — написал пастор. Смейкаль также отметил, что, хотя его долг „решительно противостоять злу“, он бы скорректировал способ этой борьбы, знай он о том, что расстроит своих соседей, особенно детей. Пастор извинился, но при этом отметил, что односельчане должны понимать, что он обязан давать отпор „духовному злу“ даже в том случае, когда люди творят его, сами того не понимая.