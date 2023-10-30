Семья Мэттью Перри нашла в себе силы, чтобы высказаться о его смерти: „У нас разбито сердце“

В ночь с субботы на воскресенье появились новости о том, что Мэттью Перри нашли мертвым в его доме в Лос-Анджелесе. Компания, выпускавшая сериал „Друзья“, выпустила заявление.

„Мы опустошены смертью нашего дорогого друга Мэттью Перри. Мэттью был невероятно одаренным актером и неотъемлемой частью Warner Bros, семьей телевизионной группы. Влияние его комедийной гениальности ощущается во всем мире, и его наследие будет жить в сердцах многих. Это душераздирающий день, и мы передаем нашу любовь его семье, его близким и его преданным поклонникам“, — передавали коллеги актера.

Семья Перри собралась с силами, чтобы обратиться к поклонникам звезды. Родственники Мэттью поделились, что убиты горем. „У нас разбито сердце из-за трагической потери нашего любимого сына и брата, — сказали они. — Мэттью принес столько радости миру, и как актер, и как друг“.

Близкие артиста поблагодарили всех неравнодушных, которые поддерживают их в трудное время. Когда-то им удалось помочь и самому Мэттью, который страдал от алкогольной и наркотической зависимостей. „Вы все так много значили для него, и мы ценим огромное проявление любви“, — добавила семья.

Исполнителя роли Чендлера воспитывали Джон Беннет Перри и Сюзанна Моррисон. Когда ему был год, родители развелись и позже построили новые семьи. Актер сблизился с отчимом — журналистом Китом Моррисоном. У звезды осталось пятеро братьев и сестер. Мама и папа артиста были неразлучно с ним, когда он восстанавливался после разрыва толстой кишки, спровоцированного многолетним употреблением запрещенных веществ.

„Они оба стояли на краю моей кровати, — вспоминал Мэттью. — Я подумал: „Ого, я, должно быть, действительно болен, раз это происходит“.

Напомним, бездыханное тело Перри обнаружил в джакузи его ассистент, он тут же позвонил в 911. На место прибыли спасатели, но было уже слишком поздно. Отмечается, что в доме актера следов наркотиков не обнаружено, он скончался из-за остановки сердца.