Семья Мэттью Перри нашла в себе силы, чтобы высказаться о его смерти: „У нас разбито сердце“
Известие о смерти звезды сериала „Друзья“ стало шоком для общественности. Коллеги Мэттью Перри выражают соболезнования его семье, которая столкнулась с большим горем. Спустя сутки после смерти актера близкие поделились своей болью, пишет StarHit.
В ночь с субботы на воскресенье появились новости о том, что Мэттью Перри нашли мертвым в его доме в Лос-Анджелесе. Компания, выпускавшая сериал „Друзья“, выпустила заявление.
„Мы опустошены смертью нашего дорогого друга Мэттью Перри. Мэттью был невероятно одаренным актером и неотъемлемой частью Warner Bros, семьей телевизионной группы. Влияние его комедийной гениальности ощущается во всем мире, и его наследие будет жить в сердцах многих. Это душераздирающий день, и мы передаем нашу любовь его семье, его близким и его преданным поклонникам“, — передавали коллеги актера.
Семья Перри собралась с силами, чтобы обратиться к поклонникам звезды. Родственники Мэттью поделились, что убиты горем. „У нас разбито сердце из-за трагической потери нашего любимого сына и брата, — сказали они. — Мэттью принес столько радости миру, и как актер, и как друг“.
Близкие артиста поблагодарили всех неравнодушных, которые поддерживают их в трудное время. Когда-то им удалось помочь и самому Мэттью, который страдал от алкогольной и наркотической зависимостей. „Вы все так много значили для него, и мы ценим огромное проявление любви“, — добавила семья.
Исполнителя роли Чендлера воспитывали Джон Беннет Перри и Сюзанна Моррисон. Когда ему был год, родители развелись и позже построили новые семьи. Актер сблизился с отчимом — журналистом Китом Моррисоном. У звезды осталось пятеро братьев и сестер. Мама и папа артиста были неразлучно с ним, когда он восстанавливался после разрыва толстой кишки, спровоцированного многолетним употреблением запрещенных веществ.
„Они оба стояли на краю моей кровати, — вспоминал Мэттью. — Я подумал: „Ого, я, должно быть, действительно болен, раз это происходит“.
Напомним, бездыханное тело Перри обнаружил в джакузи его ассистент, он тут же позвонил в 911. На место прибыли спасатели, но было уже слишком поздно. Отмечается, что в доме актера следов наркотиков не обнаружено, он скончался из-за остановки сердца.