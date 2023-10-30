„Ни один человек меня не защитил. Так я узнала, что я „еврейка“. Юлия Ауг рассказала об антисемитизме в своем детстве в Нарве(3)
„Когда я должна была получить паспорт, был еще Советский Союз, так многие сейчас о нем ностальгируют, особенно те, кто никогда там не жил, вспоминают вкусный пломбир, бесплатную медицину и образование. Так вот. Когда я должна была получать паспорт, нужно было выбрать национальность, которую в этот паспорт запишут. То есть национальность, с которой тебя будут идентифицировать в большом многонациональном государстве. В 16 лет я уже знала, что такое антисемитизм. Сталкивалась несколько раз в школе. Первое столкновение с антисемитизмом было совершенно неожиданным. Это был второй класс в русской школе в Эстонии. Я пришла в школу утром, перед началом всех уроков, зашла в класс, в нем было уже много ребят, кто-то бесился, кто-то сидел тихо за партой. Я открыла дверь, зашла в класс и тут ко мне подскочил мальчик (мы с ним позже, в старших классах очень дружили) по фамилии Продан, стал скакать вокруг меня, корчить рожи, приставил к голове руки и показывал рога и кричал: „Еврей! Еврей! Еврей!“, потом он вырвал у меня из рук портфель, открыл его, вывалил все содержимое на пол и начал топтать. Кто-то поддержал мальчика и тоже скакал вокруг меня и корчил рожи. Кто-то сидел тихо за партой и смеялся. Ни один человек меня не защитил. Потом пришла учительница и восстановила порядок в классе.
Было больно, обидно и совершенно непонятно. Я не понимала смысла того слова, с которым вокруг меня прыгал одноклассник. Что это „еврей“? Почему надо так кривляться? А самое главное, какое отношение это слово имеет ко мне?
Вечером за ужином я спросила родителей: „А, что такое еврей?“
Родители как-то замерли, переглянулись и стали выяснять почему я это спрашиваю и где я это услышала. Я рассказала о том, что произошло утром. А родители рассказали мне, что такое „еврей“ и что такое „эстонец“ и что вообще в мире есть много национальностей.
Так я узнала, что мой папа „эстонец“, а мама „еврейка“.
Потом папа ходил в школу, разговаривал с классной руководительницей, потом у завуча Эдика Продана заставили извиняться передо мной и выяснили откуда он узнал, что я „еврей“. В классном журнале на последней странице были записаны имена и фамилии учеников класса и напротив каждого ученика было написано: „русс“, „укр“, „эст“, „фин“, в общем, разные национальности и только у меня „евр“. Больше всех, в русской школе в Эстонии, в городе Нарва, конечно было русских ребят, но „евр“ была я одна. Юля Ауг - евр.
Потом я слышала, как папа ругал классную руководительницу и требовал, чтобы она изменила мою национальность, потому что он, мой папа, эстонец, а у эстонцев национальность передается по отцу. Запись в школьном журнале изменили, я стала „эст“. Но я на всю жизнь запомнила, что я „евр“.
Так вот. В шестнадцать лет нужно было получать паспорт и выбрать национальность. Я выбрала - еврейка. Но мама сказала, что я смогу эту национальность записать в паспорт только через её труп.
- Ты вообще не понимаешь, что ты делаешь! Если ты по паспорту будешь еврейка, ты ни в один приличный ВУЗ поступить не сможешь! И, даже если поступишь и закончишь, ты ни на одну нормальную работу не устроишься! Ты просто не сталкивалась с этим, а я это знаю! Ты не представляешь, как это унизительно. И вообще, на надо усложнять себе жизнь!
В общем, я сдалась. В паспорте написали, что я эстонка.
Но я, всю свою юность и молодость, примерно со старших классов школы и лет до 22, всем парням и мужчинам, которые проявляли ко мне интерес и пытались за мной ухаживать, я устраивала проверку на вшивость, задавала один и тот же вопрос: „А ты знаешь, что я еврейка?“.
Если человеку было все равно какой я национальности, он оставался, но многие сливались. Вот прямо приличный процент ухажеров слился по принципу национальной несовместимости
[...]
Я практически всю жизнь прожила в том, что национальна принадлежность не так и важна. Важно другое. А вот теперь получается, что это очень важно. Особенно после того, как Хамас напал на Израиль 7 октября, а вчера - 29 октября в Махачкале случился настоящий еврейский погром.
Я, гражданка России, человек русской культуры - эстонская еврейка. Которая поддерживает Израиль. Которая против войны в Украине“.