„Ни один человек меня не защитил. Так я узнала, что я „еврейка“. Юлия Ауг рассказала об антисемитизме в своем детстве в Нарве

„Когда я должна была получить паспорт, был еще Советский Союз, так многие сейчас о нем ностальгируют, особенно те, кто никогда там не жил, вспоминают вкусный пломбир, бесплатную медицину и образование. Так вот. Когда я должна была получать паспорт, нужно было выбрать национальность, которую в этот паспорт запишут. То есть национальность, с которой тебя будут идентифицировать в большом многонациональном государстве. В 16 лет я уже знала, что такое антисемитизм. Сталкивалась несколько раз в школе. Первое столкновение с антисемитизмом было совершенно неожиданным. Это был второй класс в русской школе в Эстонии. Я пришла в школу утром, перед началом всех уроков, зашла в класс, в нем было уже много ребят, кто-то бесился, кто-то сидел тихо за партой. Я открыла дверь, зашла в класс и тут ко мне подскочил мальчик (мы с ним позже, в старших классах очень дружили) по фамилии Продан, стал скакать вокруг меня, корчить рожи, приставил к голове руки и показывал рога и кричал: „Еврей! Еврей! Еврей!“, потом он вырвал у меня из рук портфель, открыл его, вывалил все содержимое на пол и начал топтать. Кто-то поддержал мальчика и тоже скакал вокруг меня и корчил рожи. Кто-то сидел тихо за партой и смеялся. Ни один человек меня не защитил. Потом пришла учительница и восстановила порядок в классе.