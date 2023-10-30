Бедросу Киркорову потребовалась экстренная медицинская помощь

Известно, что 91-летний артист почувствовал себя плохо сегодня рано утром: он начал задыхаться и ему вызвали скорую. Специалисты оказали помощь на месте и рекомендовали при повторном приступе вызвать медиков из поликлиники.

Состояние отца Киркорова все чаще вызывает опасения. весной 2022 года Киркоров-старший попал в реанимацию с хронической сердечной недостаточностью. В декабре у него диагностировали пневмоторакс — скопление воздуха или газов в плевральной полости. В начале февраля 2023 года Бедрос Киркоров вновь попал в больницу. Незадолго до этого сиделка отца именитого артиста вызвала ему скорую из-за высокого давления и проблем с дыханием.