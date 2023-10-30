Алика Милова отметит выход дебютной пластинки сольным концертом

Алика Милова выйдет на сцену 30 ноября в баре KinoMaja в Старом городе (Уус, 3). В своем Instagram она намекнула, что вместе с ней может выступить и певица Бесс, которая исполнила вместе с ней песню на новом альбоме.

Дебтный альбом певицы называется лаконично - ALIKA. На нем будут уже известные всем хиты, как „Bon Appetit“, „C’est La Vie“, „Bridges“ с „Евровидения“ и новый сингл „Õde ütles“, а также новые песни. Альбом выйдет на CD-дисках и виниле 24 ноября.

Больше информации о концерте - здесь.