Культура
30.10.2023, 11:30

Алика Милова отметит выход дебютной пластинки сольным концертом

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ФОТО: Erakogu

24 ноября у участницы „Евровидения“ Алики Миловой выходит дебютный альбом. В честь этого она даст сольный концерт, на котором исполнит новые песни.

Алика Милова выйдет на сцену 30 ноября в баре KinoMaja в Старом городе (Уус, 3). В своем Instagram она намекнула, что вместе с ней может выступить и певица Бесс, которая исполнила вместе с ней песню на новом альбоме.

Дебтный альбом певицы называется лаконично - ALIKA. На нем будут уже известные всем хиты, как „Bon Appetit“, „C’est La Vie“, „Bridges“ с „Евровидения“ и новый сингл „Õde ütles“, а также новые песни. Альбом выйдет на CD-дисках и виниле 24 ноября.

Больше информации о концерте - здесь.

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