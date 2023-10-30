„Целовались в поле и купались в ручье“: Гвинет Пэлтроу рассказала о романе с Мэттью Перри

Они познакомились незадолго до того, как Мэттью появился в сериале „Друзья“, который принес ему мировую известность. Пэлтроу вспомнила лето, которое они провели вместе. „Я познакомилась с Мэтью Перри в 1993 году на Уильямстаунском театральном фестивале в Массачусетсе. Мы оба провели там большую часть лета, играя в спектаклях“, — рассказала Гвинет.

Обладательница премии „Оскар“ отметила, что у Мэттью было прекрасное чувство юмора, с актером было легко и приятно общаться. „Я запомнила его таким забавным, таким милым, с которым было так весело. Мы ездили купаться в ручье, пили пиво в местном баре, целовались на поле с высокой травой. Это было волшебное лето“, — сообщила Пэлтроу.

На момент знакомства с ней актер уже снялся в пилотном эпизоде для „Друзей“, но шоу, которое должно было стать международной сенсацией, еще не вышло в эфир. „Он нервничал, надеясь, что его большой прорыв не за горами. Так и было. Мы оставались друзьями некоторое время, пока не отдалились друг от друга, но я всегда была рада видеть его, когда это случалось. Мне сегодня очень грустно, как и многим из нас. Я надеюсь, что Мэттью, наконец, обрел покой. Я действительно так думаю“, — добавила актриса.