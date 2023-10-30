ФОТО | „Невероятно нежный и добрый ребенок“: МакSим показала 9-летнюю дочь в день рождения

Исполнительница хита „Знаешь ли ты“ воспитывает 14-летнюю Александру от бывшего мужа, звукорежиссера Алексея Луговцова, и Марию - от бизнесмена Антона Петрова. Вчера девочке исполнилось девять лет. Звёздная мама поздравила именинницу не только лично, но и в своем блоге. Марина опубликовала снимки школьницы, сделанные во время профессиональной фотосессии. Портретные кадры получились впечатляющими – у Марии невероятно красивые глаза.

„День рождения нашей доченьки Маши! Причине моей гордости, надежды и счастья! В этих глазах можно увидеть ее стальной стержень, не по годам зрелый взгляд, взгляд, наполненный смыслом. При этом она невероятно нежный и добрый ребенок!“ — высказалась Абросимова.

Поклонники поп-звезды заявили, что ее дочь растет настоящей красавицей, и в будущем может стать моделью. „Какая невероятная внешность! Глаза просто восторг!“, „Будущая модель! В этих глазах можно утонуть!“, „Какая уже взрослая, просто красотка! Невозможно налюбоваться! Счастья принцессе!“, „В глазах действительно виден характер. Думаю, в будущем она себя проявит“, — высказались пользователи.

МакSим рассталась с отцом Марии, когда была на седьмом месяце беременности. Бизнесмен променял артистку на дочь депутата Елизавету Брыскину.