ВИДЕО | Так была ли свадьба? Лобода наконец объяснила фото с кольцом на безымянном пальце

„Это история двух людей, разделенных расстояниями и обстоятельствами, но навсегда соединенных любовью. История девушки, сбежавшей с собственной свадьбы к возлюбленному, с которым ее объединяли долгие годы любви, и без которого она так и не научилась жить“, – комментирует певица.

Режиссером видео клипа выступила сама Лобода, которая не впервые совмещает работу на камеру и за ее пределами.

„Как режиссер я думала о каждом кадре, как актриса – старалась передавать необходимые эмоции, а как продюсер – контролировать организацию процесса. Это как играть на нескольких музыкальных инструментах, важно чтобы получилась симфония, а не шум“, – комментирует она.

Клип создавался в рекордно короткие сроки, – съемки проходили в Ницце, а над процессом работала большая команда из Европы и Украины.