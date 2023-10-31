Таллиннский камерный оркестр даст бесплатный концерт в День всех усопших

Юха Кангас говорит, что его цель вовсе не в том, чтобы ставить рекорд по числу оркестров, в которых он был приглашенным дирижером. Он работает во имя того, чтобы исполнять музыку, в качестве которой абсолютно убежден. С Таллиннским камерным оркестром его связывает традиция длиной более трех десятилетий – каждый год оркестр под руководством Кангаса дает по меньшей мере один концерт в Эстонии или за рубежом.