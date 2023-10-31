Таллиннский камерный оркестр даст бесплатный концерт в День всех усопших
2 ноября Таллиннский камерный оркестр совместно с легендарным финским дирижером Юхой Кангасом даст в церкви Святого Иоанна в Таллинне традиционный концерт ко Дню всех усопших.
Солист концерта – лауреат годовой премии в рамках целевого капитала музыкального искусства от фонда „Капитал культуры Эстонии“ концертмейстер Таллиннского камерного оркестра Харри Траксманн. Участие в концерте также примут учащиеся отделения струнных инструментов Таллиннской школы музыки и балета (MUBA).
Дирижирует Юха Кангас, легендарный финский дирижер, эстофил и заслуживший признание основатель и многолетний руководитель Камерного оркестра Центральной Остроботнии. Кангас также внес существенный вклад в развитие и звучание Таллиннского камерного оркестра.
Юха Кангас говорит, что его цель вовсе не в том, чтобы ставить рекорд по числу оркестров, в которых он был приглашенным дирижером. Он работает во имя того, чтобы исполнять музыку, в качестве которой абсолютно убежден. С Таллиннским камерным оркестром его связывает традиция длиной более трех десятилетий – каждый год оркестр под руководством Кангаса дает по меньшей мере один концерт в Эстонии или за рубежом.
В этот раз встреча состоится в Таллинне, где прозвучит мировая классика, которая поможет создать атмосферу предстоящего „времени душ“. В программе: „Koko maailma valittanee“ финского композитора Пера Хенрика Нордгрена, „Eleegia“ эстонского композитора Артура Каппа и мировая классика – сюита № 3 Отторино Респиги „Antiche danze e arie“, „Musica Dolorosa“ Петериса Васкса, концерт для скрипки ми мажор Иоганна Себастьяна Баха и „Фантазия на тему Томаса Таллиса“ Ральфа Воан-Уильямса.
Концерт Таллиннского камерного оркестра ко Дню всех усопших начнется 2 ноября в 19:00 в церкви Святого Иоанна в Таллинне. Вход бесплатный.