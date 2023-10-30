Все в кино! На PÖFF покажут 18 фильмов целиком или частично на русском языке, 11 фильмов с русскими субтитрами

Фестиваль начнется уже 3 ноября, на неделю раньше обычного. Основная программа PÖFF включает пять конкурсных и 16 специальных программ, в том числе 51 мировую и 24 международные премьеры.

В течение фестиваля будет показано 236 полнометражных и 292 короткометражных фильма из 73 стран.

В Таллинн приедут более тысячи гостей со всего мира, среди которых такие известные имена как Йос Стеллинг, Трине Дюрхольм и Дейл Дикки.Можно будет увидеть работы, отмеченные призами самых известных фестивалей мира, в том числе фильм Жюстин Трие „Анатомия падения “ , получивший „Золотую пальмовую ветвь“ в Каннах, и фильм Йоргоса Лантимоса „Бедные-несчастные “ , получивший „Золотого льва“ в Венеции. Также запланированы такие фавориты фестиваля, как „Опавшие листья “ Аки Каурисмяки, „Прекрасные дни “ Вима Вендерса или „Великая ирония “ Вуди Аллена.

18 фильмов из программы PÖFF были представлены на премию „Оскар“ за лучший фильм на иностранном языке.

27-й PÖFF традиционно откроется фильмом из фокусной страны фестиваля, которой в этом году стала бывшая Югославия, то есть сразу несколько стран, это Сербия, Словения, Хорватия, Черногория и Северная Македония.

События в фильме „Стражи формулы “ режиссера Драгана Бьелогрлича происходят в 1958 году. Идет холодная война. В ходе секретного ядерного эксперимента происходит выброс радиоактивного излучения. Четырех облученных радиацией югославов вместе с руководителем эксперимента профессором Поповичем отправляют в Париж. Единственный способ спасти их жизни – пересадить костный мозг. Такую операцию не проводили еще нигде в мире. Единственный, кто способен сделать ее, онколог Жорж Мате. К несчастью, он ярый противник атомной бомбы! Два профессора, два мира и две идеологии сталкиваются друг с другом.