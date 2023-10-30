Все в кино! На PÖFF покажут 18 фильмов целиком или частично на русском языке, 11 фильмов с русскими субтитрами(3)
На кинофестивале „Темные ночи“ (PÖFF) в этом году вновь будут представлены фильмы как на русском языке, так и с русскими субтитрами. В продажу поступили билеты на все программы, и на официальном сайте PÖFF можно ознакомиться с полной афишей. Для посещения сеансов можно приобрести билеты или абонементы на несколько посещений.
Фестиваль начнется уже 3 ноября, на неделю раньше обычного. Основная программа PÖFF включает пять конкурсных и 16 специальных программ, в том числе 51 мировую и 24 международные премьеры.
В течение фестиваля будет показано 236 полнометражных и 292 короткометражных фильма из 73 стран.
В Таллинн приедут более тысячи гостей со всего мира, среди которых такие известные имена как Йос Стеллинг, Трине Дюрхольм и Дейл Дикки.Можно будет увидеть работы, отмеченные призами самых известных фестивалей мира, в том числе фильм Жюстин Трие „Анатомия падения“, получивший „Золотую пальмовую ветвь“ в Каннах, и фильм Йоргоса Лантимоса „Бедные-несчастные“, получивший „Золотого льва“ в Венеции. Также запланированы такие фавориты фестиваля, как „Опавшие листья“ Аки Каурисмяки, „Прекрасные дни“ Вима Вендерса или „Великая ирония“ Вуди Аллена.
18 фильмов из программы PÖFF были представлены на премию „Оскар“ за лучший фильм на иностранном языке.
27-й PÖFF традиционно откроется фильмом из фокусной страны фестиваля, которой в этом году стала бывшая Югославия, то есть сразу несколько стран, это Сербия, Словения, Хорватия, Черногория и Северная Македония.
События в фильме „Стражи формулы“ режиссера Драгана Бьелогрлича происходят в 1958 году. Идет холодная война. В ходе секретного ядерного эксперимента происходит выброс радиоактивного излучения. Четырех облученных радиацией югославов вместе с руководителем эксперимента профессором Поповичем отправляют в Париж. Единственный способ спасти их жизни – пересадить костный мозг. Такую операцию не проводили еще нигде в мире. Единственный, кто способен сделать ее, онколог Жорж Мате. К несчастью, он ярый противник атомной бомбы! Два профессора, два мира и две идеологии сталкиваются друг с другом.
Фильм покажут с субтитрами на эстонском и английском языках. Помимо этой картины, на фестивале будут представлены новые фильмы и ретроспектива, представляющая новую волну югославского кинематографа и его наиболее значимую часть, так называемую „черную волну“. Это малоизвестная, но очень увлекательная часть кино Югославии 1960-1970-х годов, которая освещала темы-табу социалистического общества, а также более темные стороны человеческой натуры. Все фильмы ретроспективы отреставрированы.
На PÖFF покажут 18 фильмов целиком или частично на русском языке, 11 фильмов с русскими субтитрами.
ФИЛЬМЫ ЦЕЛИКОМ ИЛИ ЧАСТИЧНО НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Все будет хорошо (2023, Латвия, режиссер Станислав Токалов)
Последний реликт (2023, Эстония/ Норвегия, режиссер Марианна Каат)
Королева по имени Гена (2023, США/ Франция, режиссер Агния Галданова)
Манифест (2022, Россия, режиссер Энджи Винчито)
Пациент № 1 (2023, Грузия, режиссер Резо Гигинеишвили)
Родина (2023, Швеция/ Украина/ Норвегия, режиссеры Александр Михалкович и Анна Бадзяка), фильм идет на белорусском и русском языках
Последняя чайка (2023, Болгария/ Финляндия/ Норвегия, режиссер Тонислав Христов), фильм идет на болгарском, английском и русском языках
Мы не исчезнем (2023, Украина/ Франция/ Польша/ США, режиссер Алиса Коваленко), фильм идет на русском и украинском языках
Восточный фронт (2023, Латвия/ Украина/ Чехия/ США, режиссеры Виталий Манский и Евгений Титаренко), фильм идет на русском и украинском языках
20 дней в Мариуполе (2023, Украина, режиссер Мстислав Чернов), фильм идет на английском, русском и украинском языках.
Короткометражные фильмы:
Все в порядке. Я сплю (2023, США)
Перевоспитание (2022, Польша, режиссер Андрей Кашперский)
Мальчик (2023, Эстония, режиссер Владимир Логинов)
Прямая трансляция (2022, Польша, режиссер Мара Томкович), фильм идет на русском и белорусском языках
Не выходи из дома (2023, Грузия, режиссер Давид Джапаридзе), фильм идет на русском и грузинском языках
Соловей (2023, Эстония, режиссер Леэни Линна), фильм идет на эстонском и русском языках.
Фильмы KinoFF:
Мосты в Ливерпуль (2023, Чехия, режиссер Михаил Вальтфогель), фильм идет на русском и английском языках
Штандер, штандер, Катя! (2023, Эстония, режиссер Александра Шадрина), короткометражный фильм.
ФИЛЬМЫ С СУБТИТРАМИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Мужчина-магнит (2023, Бельгия/ Люксембург/ Нидерланды, режиссер Густ ван ден Берге), фильм основной конкурсной программы
Бесцветный (2023, Эстония, режиссер Алекс Хокконен), короткометражный фильм фестиваля Just Film
В ожидании Дали (2023, Испания, режиссер Давид Пужоль), фильм программы „Лучшие из лучших“
Гипноз (2023, Швеция/ Норвегия/ Франция, режиссер Эрнст де Гир), фильм программы „Лучшие из лучших“
Следующий гол – победный (2023, США/ Великобритания, режиссер Тайка Вайтити), фильм программы „Лучшие из лучших“
Май, декабрь (2023, США, режиссер Тодд Хейнс), фильм программы „Лучшие из лучших“
Великая ирония (2023, США/ Франция, режиссер Вуди Аллен), фильм программы „Лучшие из лучших“
Старый дуб (2023, Великобритания/ Бельгия/ Франция, режиссер Кен Лоуч), фильм программы „Лучшие из лучших“
Рагу Додена Буффана (2023, Франция, режиссер Чан Ань Хунг), фильм программы „Выбор критиков Screen International“
Незнакомцы (2023, США/ Великобритания, режиссер Эндрю Хэй), фильм программы „Выбор критиков Screen International“
Бедные-несчастные (2023, США/ Ирландия/ Великобритания, режиссер Йоргос Лантимос), фильм программы „Выбор критиков Screen International“.
Начиная с пятницы, 27 октября, можно приобрести билеты на все сеансы PÖFF и его подфестивалей – фестиваля короткометражных и анимационных фильмов PÖFF Shorts, кинофестиваля в Ида-Вирумаа KinoFF и фестиваля PÖFF в Тарту. Билеты можно приобрести в Piletilevi, а также во всех инфопунктах PÖFF в Таллинне, Тарту, Йыхви и Нарве.