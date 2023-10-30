„Надеюсь, эротические фото не уйдут в Сеть“: Эвелина Бледанс кокетничает с избранником и публикой

Эвелина уверена, что секс — это основа взаимоотношений женщины и мужчины. „Надо сразу понимать, с кем имеешь дело. Зачем тратить время на человека, если в постели он тебя не удовлетворяет? Зачем тогда встречаться и говорить о чём-то? Если у человека происходит химия, она бывает сразу. Но размер не всегда имеет значение! Не надо себя ограничивать: человек сформировавшийся, имеющий трезвую голову, никогда не должен следовать меркам приличия. Нужно жить очень ярко, не откладывать на потом“, — заявила 54-летняя артистка на записи шоу „Ниче святого“ HiFi-стриминга „Звук“.

Сейчас звезда „Маски-шоу“ счастлива в отношениях. „Он красавчик. Он нереальный. Мимо него не пройдет вообще ни одна баба, не оглянувшись“, — говорит о нынешнем избраннике она. Актриса поделилась и пикантными подробностями. Эвелина рассказала, что отправляет ему интимные кадры, когда уезжает на гастроли. „Посылаю эротические фотографии постоянно. Я только два дня назад из Благовещенска, я была там со спектаклем и посылала фотографии. И мне мой говорит, что нельзя посылать в мессенджерах. Я же не показываю какие-то страшные фото, надеюсь, в Сеть фотографии не уйдут“, — призналась Эвелина.