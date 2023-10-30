30.10.2023, 17:15
Профессия — координатор интимности. Как снимают эротические сцены в странах Балтии и не только?
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Как снять секс, чтобы никто не нарушал „красных линий“ актера? Чем принципиально отличаются соски в профиль и в фас? Интимно ли рожать на публику или обнимать на экране чужого ребенка? Рассказывает Delfi Life.
На кинофестивале Riga IFF сертифицированный координатор интимности Ирма Пужаускайте поделилась своим богатым опытом организации постельных сцен и не только на съемочных площадках по всему миру. А латвийский режиссер Станислав Токалов высказал свое мнение о практической стороне любовных отношений на экране.