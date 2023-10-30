Профессия — координатор интимности. Как снимают эротические сцены в странах Балтии и не только?

На кинофестивале Riga IFF сертифицированный координатор интимности Ирма Пужаускайте поделилась своим богатым опытом организации постельных сцен и не только на съемочных площадках по всему миру. А латвийский режиссер Станислав Токалов высказал свое мнение о практической стороне любовных отношений на экране.

Известная история, когда на съемках картины „Последнее танго в Париже“ режиссер Бернардо Бертолуччи и исполнитель главной роли Марлон Брандо придумали использовать сливочное масло в качестве смазки - актер без предупреждения анально изнасиловал исполнительницу главной роли Марию Шнайдер. Пленка запечатлела на лице актрисы неподдельный ужас. После этого фильма она не общалась с режиссером и обвиняла его в неподобающем поведении.