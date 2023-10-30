Лиза Кудроу высказала предположение о причине смерти Мэттью Перри

60-летняя звезда сериала „Друзья“ шокирована трагической новостью. Мэттью ушел из жизни слишком рано и очень странно. Тело артиста нашли в огромной гидромассажной ванне его дома в Лос-Анджелесе. Согласно версии следствия, он утонул. Посторонних людей в доме не было, следов борьбы тоже.

Перри открыто говорил о своем пристрастии к алкоголю и опиатам, однако в последних интервью он уверял, что отказался от пагубных привычек. В его доме следователи не нашли запрещенных препаратов – там оказались лишь отпускаемые по рецепту антидепрессанты и успокаивающие средства от тревоги. У актера было лекарство от хронической обструктивной болезни легких, которое используются для людей с эмфиземой или хроническим бронхитом, и также отпускается по рецепту. Лиза считает, что именно препараты стали причиной трагедии.

„Никто не хочет верить, что это были лекарства — прописанные или нет — но, конечно, такая мысль есть у нее в голове. Лиза думает, что Мэттью, должно быть, принял что-то, что нельзя сочетать с теплой водой“, — сообщил источник из окружения Кудроу.

Звезда сериала „Друзья“ сообщила, что все они собираются приехать на похороны Мэттью. „Никто из их банды не может поверить в смерть Перри в возрасте всего 54 лет. Это не кажется реальным или справедливым ни ей, ни кому-либо из них. Потому что Мэтью наконец-то смирился с самим собой и провел лучший год в своей жизни с момента выхода его книги почти ровно год назад. Он наслаждался жизнью. Он был ближе, чем когда-либо, к своим родителям и активно занимался своей трезвостью. Лиза озадачена тем, что стало причиной его смерти“, — добавил инсайдер.