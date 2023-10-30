Андрей Макаревич избавился от последней недвижимости в России

По данным телеграм-канала SHOT, речь идёт о двухкомнатной 56-метровой квартире, окна которой выходят на памятник Юрию Гагарину. Стоимость её оценивается примерно в 270 тысяч евро. Она находится в историческом 12-этажном доме работников ВЦСПС 1940 года постройки. В ней вырос сын музыканта Иван, и он теперь владеет 2/3 квартиры (оставшаяся доля принадлежит его матери).