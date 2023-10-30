30.10.2023, 18:00
Андрей Макаревич избавился от последней недвижимости в России(6)
ФОТО: Youtube
Музыкант Андрей Макаревич переписал на сына Ивана свою долю в московской квартире, которой владел совместно с бывшей женой Аллой.
По данным телеграм-канала SHOT, речь идёт о двухкомнатной 56-метровой квартире, окна которой выходят на памятник Юрию Гагарину. Стоимость её оценивается примерно в 270 тысяч евро. Она находится в историческом 12-этажном доме работников ВЦСПС 1940 года постройки. В ней вырос сын музыканта Иван, и он теперь владеет 2/3 квартиры (оставшаяся доля принадлежит его матери).
Кроме того, особняк Андрея Макаревича перешёл в собственность его сестры. Таким образом собственной недвижимости у „машиниста“ в России не осталось. Но если вдруг ситуация изменится и он вернётся, ему будет где жить.