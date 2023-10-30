Эстонию на международном фестивале в Дубае представляют 3 подростка из Таллинна

По словам директора модельного агентства „Angel Models Agency“ Анны Микконен, фестивали подобного уровня являются хорошей стартовой площадкой для начинающих моделей и талантливых детей. „Очень рада, что наша страна вновь представлена на международном уровне. Ребята амбициозны, талантливы и нацелены на победу“, - поделилась Анна и добавила, что на фестивале участвует порядка 40 участников со всего мира.

„На детском фестивале действуют более щадящие правила. Дети должны продемонстрировать международному жюри, в числе которых будут представители королевской семьи Арабских Эмиратов, свои таланты, сделать презентацию на важные темы, одна из которых - тема экологии и спасения животных, выступить в конкурсе национальных костюмов и предстать на гала-шоу, которое состоится 1 ноября в великолепном дубайском Zabeel Theatre“, - добавила она.

По словам сестер Силласте, они готовились к фестивалю уже с начала лета. „Поиск костюма для национального шоу, наверное, самое сложное в этом фестивале“, - сказала Лаура Силласте и добавила, что они с сестрой выбрали стилизованный костюм с национальными элементами. Элис Силласте отметила, что самое сложное было выучить все обязательные элементы для гала-шоу. „Нам были заранее высланы видео для подготовки к фестивалю, и самое сложное было подготовить всем вместе танец для выхода в национальном костюме“.

По словам Даниэля Веретюк, его заинтересовало в фестивале, то - что он затрагивает тему экологии. „Я живу в Таллинне и уже несколько лет подряд вместе с мамой весной помогаю таллиннским лягушкам на улице Астангу. Поэтому сразу решил, что о лягушках и их роли в экологии должны узнать на мировом уровне“, - поделился Даниэль.

Желаем участникам удачи!