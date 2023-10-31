Шоубиз
31.10.2023, 11:20

ФОТО | Напрашивается на новый скандал? Эрна Хуско отдыхает в Дубае в откровенном купальнике

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Erna Husko
Erna Husko
ФОТО: Karl Artur Kangur | Delfi Meedia

Финская блогерка с эстонскими корнями Эрна Хуско, известная не только занятиями фитнессом, но и своими многочисленными скандалами, недавно ездила на отдых в Дубай и наслаждалась там солнцем с морем. В соцсетях она опбуликовала много фото, где она отдыхает на пляже и яхте в малюсеньком бикини.

Согласно тому, что девушка публиковала в Instagram, ее отдых в теплых краях длился пару недель. На одном из фото она наслаждается солнцем на пляже в черном откровенном бикини, а солнечные лучи ласкают ее тело.

На других кадрах Эрна Хуско отдыхает в настолько же откровенном бикини, но уже на яхте. На ней бикини красного цвета, а морской бриз развевает белокурые локоны. Однако на фото видно больше самого тела фитнесс-блогера, чем дубайского моря.

„Дни на яхте = бесплатная укладка на неделю“, - так скандальная красавица подписала свои фотографии. Хуско добавила, что именно такого отдыха ей не хватало.

Горячие фотографии красотки не оставили ее подписчиков равнодушным - под постами десятки тысяч лайков. Правда, внимание публики больше привлекли ее соблазнительные формы, нежели виды Дубая. Кто-то даже предложил, что ей нужно сниматься в „Спасателях Малибу“.

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