ФОТО | Напрашивается на новый скандал? Эрна Хуско отдыхает в Дубае в откровенном купальнике

Согласно тому, что девушка публиковала в Instagram, ее отдых в теплых краях длился пару недель. На одном из фото она наслаждается солнцем на пляже в черном откровенном бикини, а солнечные лучи ласкают ее тело.

На других кадрах Эрна Хуско отдыхает в настолько же откровенном бикини, но уже на яхте. На ней бикини красного цвета, а морской бриз развевает белокурые локоны. Однако на фото видно больше самого тела фитнесс-блогера, чем дубайского моря.

„Дни на яхте = бесплатная укладка на неделю“, - так скандальная красавица подписала свои фотографии. Хуско добавила, что именно такого отдыха ей не хватало.

Горячие фотографии красотки не оставили ее подписчиков равнодушным - под постами десятки тысяч лайков. Правда, внимание публики больше привлекли ее соблазнительные формы, нежели виды Дубая. Кто-то даже предложил, что ей нужно сниматься в „Спасателях Малибу“.