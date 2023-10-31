Беременную модель нашли мертвой в холодильнике ее собственного дома
Жители Лос-Анджелеса всерьез обеспокоены последними новостями. Всего за несколько суток в одном районе нашли тела сразу двух молодых темнокожих девушек — их смерти очень схожи, пишет Woman.
Чудовищные и буквально леденящие душу новости пришли из Лос-Анджелеса. Этот город давно снискал славу самого криминального в Америке, но подобного местные жители не слышали давно.
31-летнюю модель Малису Муни обнаружили без признаков жизни в холодильнике в ее собственной квартире. У девушки не было ни с кем конфликтов, она вела здоровый образ жизни, увлекалась моделингом и работала агентом по недвижимости. Именно она и нашла себе роскошные апартаменты в самом центре города.
Первые недели после новоселья все было хорошо, а потом красотка неожиданно перестала выходить на связь — родственники всерьез забеспокоились. Они обратились в 911 с просьбой проверить, все ли в порядке с Малисой. Приехав на место, полицейские обнаружили жуткую картину: на полу были лужи крови, вещи разбросаны, а сама Муни „втиснута в холодильник“.
Смерть сразу признали насильственной: руки и ноги девушки связаны веревками, а во рту кляп. На ее теле криминалисты зафиксировали множественные травмы, ужасающие переломы лодыжки и плеч, а также следы удушения. Никто не сомневается, что Малиса оказывала сопротивление. И от этого родственникам становится еще тяжелее, ведь, получается, девушка умирала мучительно и долго.
Свои версии произошедшего правоохранители пока не озвучивают. Однако в отчете уточняется: следов взлома не обнаружено. Скорее всего, Малиса сама открыла дверь преступнику.
Огласили и результаты токсикологии. Они показали, что в организме убитой были сильные наркотики. И этот факт поверг в шок всех еще больше. Мало того, что Малиса была жизнерадостной, отзывчивой, с успешной карьерой, счастливыми отношениями и любящей семьей, так еще и ждала ребенка. Модель находилась примерно на 10 неделе беременности.
„Она была так счастлива, и я знаю, что она действительно хотела этого ребенка“, — рассказала People ее младшая сестра, известная певица Джордин Полин.
В то, что девушка могла по своей воле употребить запрещенные вещества, не верит и бойфренд Муни. Мужчина не находит себе места от горя.
Тело Малисы отдали родственникам лишь спустя месяц. Прощание с моделью проходило с закрытым гробом, так как тело девушки сильно изуродовано.
Полиция города продолжает расследование, за это время у них не было ни одного подозреваемого. Хотя местные жители требуют оперативных действий, они уверены: орудует маньяк, который травит, а затем душит жертв.
Ведь за два дня до этого происшествия в том же районе произошла подозрительно похожая смерть. Близкие также не могли связаться с дочерью и вызвали полицию. 32-летнюю темнокожую модель Николь Коутс нашли в собственном доме мертвой.
В ее крови обнаружили запрещенные вещества, умерла она от отравления ими. И в этом случае девушка не была зависимой. Отец Николь смог опознать дочь лишь по татуировкам, так как ее тело сильно раздулось.
Детективы же уверяют, эти два дела никак не связаны между собой и объединять их они не намерены.