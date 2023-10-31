Беременную модель нашли мертвой в холодильнике ее собственного дома

Чудовищные и буквально леденящие душу новости пришли из Лос-Анджелеса. Этот город давно снискал славу самого криминального в Америке, но подобного местные жители не слышали давно.

31-летнюю модель Малису Муни обнаружили без признаков жизни в холодильнике в ее собственной квартире. У девушки не было ни с кем конфликтов, она вела здоровый образ жизни, увлекалась моделингом и работала агентом по недвижимости. Именно она и нашла себе роскошные апартаменты в самом центре города.

Первые недели после новоселья все было хорошо, а потом красотка неожиданно перестала выходить на связь — родственники всерьез забеспокоились. Они обратились в 911 с просьбой проверить, все ли в порядке с Малисой. Приехав на место, полицейские обнаружили жуткую картину: на полу были лужи крови, вещи разбросаны, а сама Муни „втиснута в холодильник“.

Смерть сразу признали насильственной: руки и ноги девушки связаны веревками, а во рту кляп. На ее теле криминалисты зафиксировали множественные травмы, ужасающие переломы лодыжки и плеч, а также следы удушения. Никто не сомневается, что Малиса оказывала сопротивление. И от этого родственникам становится еще тяжелее, ведь, получается, девушка умирала мучительно и долго.

Свои версии произошедшего правоохранители пока не озвучивают. Однако в отчете уточняется: следов взлома не обнаружено. Скорее всего, Малиса сама открыла дверь преступнику.

Огласили и результаты токсикологии. Они показали, что в организме убитой были сильные наркотики. И этот факт поверг в шок всех еще больше. Мало того, что Малиса была жизнерадостной, отзывчивой, с успешной карьерой, счастливыми отношениями и любящей семьей, так еще и ждала ребенка. Модель находилась примерно на 10 неделе беременности.

„Она была так счастлива, и я знаю, что она действительно хотела этого ребенка“, — рассказала People ее младшая сестра, известная певица Джордин Полин.

В то, что девушка могла по своей воле употребить запрещенные вещества, не верит и бойфренд Муни. Мужчина не находит себе места от горя.