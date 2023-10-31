„Мы были больше, чем просто коллеги. Мы семья“. Энистон, Кудроу, Кокс, Швиммер и Леблан выпустили совместное заявление о смерти звезды „Друзей“ Мэттью Перри

Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер собрались вместе, чтобы сделать заявление о смерти Мэттью Перри. Звезды считали друг друга семьей, и смерть артиста стала для них настоящей трагедией.

„Мы все настолько опустошены потерей Мэттью. Мы были больше, чем просто товарищами по актерскому составу. Мы семья, — обратились они. — Нам так много нужно сказать, но прямо сейчас мы собираемся воспользоваться моментом, чтобы скорбеть и осознать эту непостижимую потерю“.

Селебрити попросили поклонников понять, что у них сейчас нет сил, чтобы выступить перед ними с речью. „Со временем мы скажем больше, когда и когда мы сможем, — добавили актеры. — Сейчас наши мысли и наша любовь с семьей Мэтти, его друзьями и всеми, кто любил его по всему миру“.

Ранее о трагедии высказывались соавторы „Друзей“ Марта Кауфман и Дэвид Крейн, а также исполнительный продюсер Кевин Брайт. „Мы потрясены и глубоко, глубоко опечалены кончиной нашего любимого друга Мэттью, — говорили они. — Это все еще кажется невозможным. Все, что мы можем сказать, это то, что мы чувствуем себя счастливыми, что он стал частью нашей жизни. Он был блестящим талантом“.

Коллеги Мэттью вспомнили, как много он сделал для полюбившегося миллионам зрителей персонажа. „Это клише — говорить, что актер сам создает роль, но в случае Мэттью нет более правдивых слов. С того дня, как мы впервые увидели, как он воплощает роль Чендлера Бинга, для нас больше никого не существовало. Мы всегда будем дорожить радостью, светом, ослепляющим интеллектом, который он привносил в каждый момент — не только в свою работу, но и в жизнь. Он всегда был самым забавным человеком в зале. Более того, он был самым милым, с щедрым и бескорыстным сердцем“, — с грустью поведали Кауфман, Крейн и Брайт.