Чем занята Василиса Володина после ухода из „Давай поженимся!“

Почему именно Володина отказалась от участия в „Давай поженимся!“, так до конца и не ясно. Как писал портал 2x2.su, Лариса Гузеева намекнула, что астролог оставила проект по собственной инициативе - имели место финансовые сложности.

Впрочем, судя по социальным сетям, Василиса Володина об уходе из романтического шоу не жалеет. Накануне она поделилась с подписчиками неожиданным видео: на нём астролог появилась за барабанной установкой. По мнению пользователей Сети, это не первое занятие - барабанными палочками Володина орудует очень даже ловко.

Однако и астрологические прогнозы знаменитость не оставляет. В социальных сетях Василиса Володина активно рекламирует свои услуги, а также рассказывает о том, что сулят звёзды тем или иным людям.