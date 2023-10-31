БОЛЬШАЯ ПОДБОРКА | Вырядились в Анне Вески, Барби и даже в Бригитте Сюзанне Хунт: как эстонские звезды празднуют Хэллоуин
Хотя Хэллоуин отмечают 31 октября, то есть сегодня вечером, но многие эстонские знаменитости нарядились в костюмы уже на выходных, чтобы отметить праздник заранее. Смотрите, какие креативные костюмы придумали наши селебрити!
Блогер Елена Абалаева с подругой сняли смешное видео, одевшись злыми королевами.
Дизайнер Алдо Ярвсоо нарядился пиратом, а светская львица Ану Саагим - Медузой Горгоной.
Визажист Лийса Леэтма оделась как эмо-Барби.
Бойфренд девушки, музыкант Йоозеп Ярвесаар (Bedwetters, Cartoon), оделся как скандальная Бригитте Сюзанне Хунт и написал одну из ее фраз, которую светская львица сказала во время ссоры с Кристиной Пятрельпоэг - „I’m the real winner here!“
Участница горячего реалити-шоу “Вилла“ Кайса Эйнасто преобразилась в Пэрис Хилтон.
Блогер Mallukas - сексуальная Белоснежка.
А самая скандальная эстонка Финляндии Эрна Хуско - шаловливая кошечка.
Певица Сисси Нилия Бенита объяснила в Instagram, что ходила по городу в белстящем трико, потому что это ее костюм звезды.
Блогер Хенри Карпов, известный под ником Hensugusta, преобразился в Анне Вески.
Страшно! Музыкант Стефан Айрапетян примерил на себя образ вампира.
Трэвел-блогер Катри Катс примерила на себя образ сексуальной монашки - правда, с перерезанным горлом.