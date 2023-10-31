Шоубиз
31.10.2023, 13:00

БОЛЬШАЯ ПОДБОРКА | Вырядились в Анне Вески, Барби и даже в Бригитте Сюзанне Хунт: как эстонские звезды празднуют Хэллоуин

 
ФОТО: @hensugusta / Tiiu Suvi / @stefanairapetjan

Хотя Хэллоуин отмечают 31 октября, то есть сегодня вечером, но многие эстонские знаменитости нарядились в костюмы уже на выходных, чтобы отметить праздник заранее. Смотрите, какие креативные костюмы придумали наши селебрити!

Блогер Елена Абалаева с подругой сняли смешное видео, одевшись злыми королевами.

Дизайнер Алдо Ярвсоо нарядился пиратом, а светская львица Ану Саагим - Медузой Горгоной.

Визажист Лийса Леэтма оделась как эмо-Барби.

Бойфренд девушки, музыкант Йоозеп Ярвесаар (Bedwetters, Cartoon), оделся как скандальная Бригитте Сюзанне Хунт и написал одну из ее фраз, которую светская львица сказала во время ссоры с Кристиной Пятрельпоэг - „I’m the real winner here!“

Участница горячего реалити-шоу “Вилла“ Кайса Эйнасто преобразилась в Пэрис Хилтон.

Блогер Mallukas - сексуальная Белоснежка.

А самая скандальная эстонка Финляндии Эрна Хуско - шаловливая кошечка.

Певица Сисси Нилия Бенита объяснила в Instagram, что ходила по городу в белстящем трико, потому что это ее костюм звезды.

Блогер Хенри Карпов, известный под ником Hensugusta, преобразился в Анне Вески.

Страшно! Музыкант Стефан Айрапетян примерил на себя образ вампира.

Трэвел-блогер Катри Катс примерила на себя образ сексуальной монашки - правда, с перерезанным горлом.

Katri Kats.
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