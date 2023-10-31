„Засветила“ кольцо с бриллиантом на вечеринке: Зои Кравиц выходит замуж за Ченнинга Татума

Избранником Зои стал 43-летний голливудский актер Ченнинг Татум. Дочь музыканта Ленни Кравица и актрисы Лизы Бонет познакомилась с ним в 2017 году, когда работала над озвучанием фильма „Лего Бэтмен“. Роман вспыхнул в 2021-м, когда актеры встретились на съемках драматического триллера „Остров кисок“, где Кравиц выступила режиссером.

Слухи о помолвке актеров появились после их недавнего выхода в свет. А теперь Зои и Ченнинг стали гостями костюмированной вечеринки топ-модели Кендалл Дженнер в лос-анджелесском отеле Chateau Marmot. Влюбленные предстали в образах Розмари Вудхаус и ее младенца из фильма ужасов „Ребенок Розмари“.

В момент отъезда с мероприятия звезда сериала „Большая маленькая ложь“ „засветила“ на безымянном пальце кольцо с огромным бриллиантом. Позже несколько приятелей пары подтвердили, что Кравиц и Татум действительно обручились. Помолвка артистов произошла недавно, сообщает People.

Для Зои и ее избранника это будет уже второй брак. Ченнинг более десяти лет был женат на партнерше по фильму „Шаг вперед“ Дженне Дуан. У бывших супругов есть 10-летняя дочь Эверли. Кравиц в 2019 году сыграла свадьбу с актером Карлом Глусманом, но спустя полтора года семейной жизни подала на развод.