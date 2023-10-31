Зожник до мозга костей, запрещает себе любить, не пьет кофе: как Павел Дуров живет в Дубае

После того, как Павел Дуров продал свою долю социальной сети „Вконтакте“ за 400 миллионов долларов, он окончательно перебрался в Дубай, где начал развивать работу над мессенджером Telegram. Это принесло свои плоды — в 2023 году его детище вошло в ТОП-5 самых используемых приложений в мире, а состояние самого Дурова оценивают в 17 миллиардов долларов.

Редкие кадры с Дуровым, встречающимся с наследным принцем ОАЭ обсуждает вся страна. Но как в реальности живет Павел? Об этом рассказал рэпер Моргенштерн во время записи подкаста Фрейм Теймера, который последнее время тоже находится в ОАЭ.

„Я бы не смог так жить. Он отшельник, у него рядом мало людей. Он тотальный зожник, не употребляет даже кофеин. Мы с ним еще говорили про любовь, я ему говорил: „Я влюбился очень сильно. Когда у тебя такое было в последний раз?“ А он сказал, что это очень опасно и больно, не нужно это делать. Тебе сначала хорошо, а потом это очень сильно влияет на работу и продуктивность“, - поведал он.

Скандальный рэпер также признался, что не помнит, как именно познакомился с гениальным программистом из России, но никогда не забудет их первую встречу. Оказалось, что Дуров сам пригласил рэпера к себе в резиденцию.

„Я думаю: „Нифига себе, это же тот самый, который с тиграми голый фоткался“. Мы приехали, я был с Диларой и охранником. Я офигел, в какой вилле он живет — никогда не видел таких домов. Сначала было скованно и сложно. Это же Павел Дуров — „ВКонтакте“ сделал, стену убрал, „голоса верни“. Потом разговорились, он показался простым пацаном. Со своими загонами, но простым в общении. Мы какое-то время спортом занимались, качались“, - рассказал Моргенштерн.

Отметим, что по сообщениям английских СМИ, у Павла Дурова есть дети от бывшей жены Дарьи Бондаренко. Дочь родилась в 2009-м, а сын Михаил в 2010-м.