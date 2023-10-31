Алла Пугачева впервые вышла на связь после переезда из Израиля

В кадре Примадонна позировала в черных облегающих штанах и рубашке в полоску с открытыми плечами. На худенькие ножки она надела темные балетки. Галкин предстал в casual-костюме и кедах.

Переезд Пугачевой и Галкина

Однако в Израиле у них не получилось спокойно жить. После того, как боевики ХАМАС напали на Израиль, они были вынуждены переехать. При этом в начале войны в Израиле Галкин говорил, что они остаются на месте и не планируют никуда переезжать. Сейчас же стало известно, что они уехали на Кипр.