Рэпер Gameboy Tetris признался, что расстался с матерью своих детей: „да, живу один!“

Бочаров признался Õhtuleht, что разошелся с женой и матерью своих детей. На вопрос, живет ли он сейчас один, рэпер ответил положительно.

Бравшая у него интервью Ану Саагим также спросила, нашел ли он себе новую пассию, так как в конце лета она видела его вместе с одной девушкой. „У меня много подруг“, - пояснил Gameboy Tetris. Он также раскрыл, что у матери его детей уже есть новый возлюбленный.

Раньше Бочаров рассказывал, что именно благодаря своей жене-эстонске он смог так хорошо выучить эстонский язык. „Моя жена - эстонка, и мы съехались десять лет назад. Хочешь не хочешь, но приходилось как-то общаться“, - говорил он в интервью пару лет назад.

У рэпера и бывшей возлюбленной двое детей: сын и дочь.