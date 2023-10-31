Как такое возможно? Эстонский тиктокер оказался в ловушке в торговом центре Kristiine после закрытия

По его словам, он пошел в находящийся в торговом центре сопртивный клуб MyFitness. Выходя оттуда, он ошибся и случайно оказался в атриуме уже уже закрытого для посетителей торгового центра Kristiine.

„Я тут же обратился за помощью. к своим подписчикам, чтобы вместе с ними найти выход. Самым большим страхом было то, что кто-то подумает, что я специально спрятался в торговом центре, как какой-нибудь воришка!“ - рассказал тиктокер.

По словам охранной фирмы Forus, которая следит за порядком в торговом центре Kristiine, поздним вечером 30 октября охранная команда заметила, что после закрытия по центру слоняется молодой человек. Когда стало ясно, что он проник в центр не со злыми намерениями, а оказался там случайно после закрытия, то охранники помогли ему выбраться оттуда через эвакуационный выход, так через входные двери торгового центра после закрытия пройти нельзя.

Руководитель Kristiine Кристьян Маароос добавил, что такое в торговом центре возможно лишь накануне Хэллоуина и пошутил, что в этот праздник принято делать всякие шалости.