ФОТО | От сексуальной Белоснежки до загадочной Мэрилин Монро: смотрите, как оделись на Хэллоиун всемирно известные красавицы

Модель Кендалл Дженнер перевоплотилась в Мэрилин Монро

„С днем рождения, мистер президент“, - подписала Дженнер свое фото мзвестной цитатой легендарной актрисы.

Певица Адель примерила на себя готичный образ Мортиши Аддамс

Это был не про сто костюм на Хэллоиун - в образе культового персонажа из „Семейки Аддамс“ Адель выступила на своем концерте в Лас Вегасе.

Звезда реалити Кортни Кардашьян посмеялась над своей сестрой

Кортни сейчас находится на последнем месяце беременности и поэтому решила одеться на Хэллоуин... своей собственной сестрой, Ким Кардащьян. Для этого она надела платье от Givenchy, в котором беременная Ким когда-то наделала много шума на Met Gala.

Певица Lizzo отдала дань уважения Тине Тернер

Поп-звезда своим костюмом решила почтить память легендарной певицы Тины Тернер, которая ушла из жизни в этом году.

Талантливая дива надела на себя костюм стюардессы, в котором Бритни когда-то предстала в известном клипе на песню „Toxic“. „Иконы поддерживают икон“, - выразила Пэрис уважение поп-звезде.

Певица Деми Ловато оделась в сексуальную Белоснежку

„Мое любимое время года“, - написала Деми под фотографиями в костюме диснеевской принцессы с откровенным декольте.