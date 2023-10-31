ФОТО | От сексуальной Белоснежки до загадочной Мэрилин Монро: смотрите, как оделись на Хэллоиун всемирно известные красавицы
В США Хэллоуин празднуют с размахом и только ленивый не использует это возможность, чтобы нарядиться каким-нибудь персонажем, нежитью или знаменитой личностью. Смотрите, как всемирно известные красавицы преобразились для этого леденящего душу праздника!
Модель Кендалл Дженнер перевоплотилась в Мэрилин Монро
„С днем рождения, мистер президент“, - подписала Дженнер свое фото мзвестной цитатой легендарной актрисы.
Певица Адель примерила на себя готичный образ Мортиши Аддамс
Это был не про сто костюм на Хэллоиун - в образе культового персонажа из „Семейки Аддамс“ Адель выступила на своем концерте в Лас Вегасе.
Звезда реалити Кортни Кардашьян посмеялась над своей сестрой
Кортни сейчас находится на последнем месяце беременности и поэтому решила одеться на Хэллоуин... своей собственной сестрой, Ким Кардащьян. Для этого она надела платье от Givenchy, в котором беременная Ким когда-то наделала много шума на Met Gala.
Певица Lizzo отдала дань уважения Тине Тернер
Поп-звезда своим костюмом решила почтить память легендарной певицы Тины Тернер, которая ушла из жизни в этом году.
Пэрис Хилтон вдохновилась клипом Бритни Спирс
Талантливая дива надела на себя костюм стюардессы, в котором Бритни когда-то предстала в известном клипе на песню „Toxic“. „Иконы поддерживают икон“, - выразила Пэрис уважение поп-звезде.
Певица Деми Ловато оделась в сексуальную Белоснежку
„Мое любимое время года“, - написала Деми под фотографиями в костюме диснеевской принцессы с откровенным декольте.